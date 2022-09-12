Ольга Бузова скоро выйдет замуж, заявил нумеролог
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Ольга Бузова скоро выйдет замуж, заявил нумеролог

Ольга Бузова скоро выйдет замуж, заявил нумеролог
Ведущей и певице Ольге Бузовой предсказали скорую свадьбу. Нумеролог Владимир Кузнецов рассказал о перспективах Ольги Бузовой на скорое замужество. По мнению эксперта, это вполне реально. В жизненном коде ведущей нумеролог разглядел корону, а еще — знак, который указывает на креативные таланты.
Владимир Кузнецов сказал также, что такие люди, как Бузова, нередко выбирают путь революционера. А среди личных качеств ведущей нумеролог отметил доброту и сердечность, которые вполне уживаются со вспыльчивостью и несдержанностью. По словам эксперта, уже в будущем году Ольга Бузова сможет насладиться личным счастьем: вполне возможно, что она выйдет замуж и станет мамой, сообщает издание «МК» со ссылкой на «СтарХит».
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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