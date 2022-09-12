Организация «Народная самооборона»* признана террористической
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Организация «Народная самооборона»* признана террористической

Организация «Народная самооборона»* признана террористической

Анархистская организация «Народная самооборона»* признана террористической, ее деятельность запрещена в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Челябинский областной суд.

Такое решение суд принял по итогам рассмотрения иска прокурора 12 сентября. Определение суда подлежит немедленному исполнению. 

Речь идет о анархисткой организации, возникшей в 2013-м году, в результате раскола «Автономного действия».

В Челябинской области организация функционировала с 2017 года, ее деятельность была пресечена региональным Управлением ФСБ, уточнило агентство.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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По материалам: pnp.ru

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