Анархистская организация «Народная самооборона»* признана террористической, ее деятельность запрещена в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Челябинский областной суд.

Такое решение суд принял по итогам рассмотрения иска прокурора 12 сентября. Определение суда подлежит немедленному исполнению.

Речь идет о анархисткой организации, возникшей в 2013-м году, в результате раскола «Автономного действия».

В Челябинской области организация функционировала с 2017 года, ее деятельность была пресечена региональным Управлением ФСБ, уточнило агентство.

* Террористическая организация, запрещенная в России.