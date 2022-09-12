Основатель и руководитель 343 Industries Бонни Росс уходит из студии
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Основатель и руководитель 343 Industries Бонни Росс уходит из студии

Основатель и руководитель 343 Industries Бонни Росс уходит из студии


Студия 343 Industries, которая является частью Xbox Game Studios и отвечает за разработку и поддержку проектов по франшизе Halo, лишается своего основателя и руководителя — Бонни Росс. Она объявила, что приняла решение покинуть студию из-за «семейной медицинской проблемы», не уточняя детали. Вот что говорит Бонни Росс в своем заявлении:

Хотя я надеялась остаться с Halo до выпуска зимнего обновления [для Halo Infinite ], сообщаю вам, что покидаю 343 и займусь семейной медицинской проблемой. Я невероятно горжусь работой, которую каждый в 343 Industries проделал с Halo Infinite, Master Chief Collection, телесериалом Halo и многим другим. Для меня было честью служить вместе с командой в течение последних 15 лет и быть частью вселенной, которую я люблю. Спасибо всем участникам сообщества Halo за вашу поддержку. У Halo светлое будущее.

Согласно информации Windows Central, руководитель производства 343 Industries Пьер Хинтце займет должность главы студии.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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