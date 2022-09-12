Отец Ольги Бузовой рассказал, почему ушел из семьи

Певица и ведущая Ольга Бузова сохранила теплые отношения с папой. Ирина Александровна и Игорь Дмитриевич расстались больше 15 лет назад, но остались в дружеских отношениях. Отец певицы живет с другой семьей и поддерживает общение с Ольгой и Анной. Развод родителей не повлиял на отношения Ольги с отцом. Артистка ценит поддержку близкого человека, а тот гордится ее успехами. Более того, мужчина трудится в команде звезды, работает инженером. Известно, что он ушел из семьи, когда Оле было 20 лет. Ирина Александровна не знала о романах мужа на стороне. Любовница сама позвонила матери Ольги и сообщила о тайной связи. Но что заставило Игоря Дмитриевича обманывать супругу? «23 года были вместе. Первые пять-десять лет были счастливыми. Постепенно отношения иссякли. Эта обыденность как-то съела любовь, пропало желание, пропала страсть. Решили взять тайм-аут и разъехались. Ирина уехала в другую квартиру. Месяца через два-три она вернулась, а я ушел. На момент разрыва Оля уже ушла на проект, училась на третьем курсе института, а Анюша закончила школу и поступила в вуз», — поделился 59-летний отец исполнительницы в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.Мать артистки так и не смогла найти любовь после развода. Она очень болезненно переживала разрыв. В то время она держалась ради дочерей и не давала себе слабинку. «Мне подруги сказали, что я постарела лет на 10. Я как Оля, четыре года плакала…», — вспоминала в одном из интервью Ирина Александровна. В настоящее время исполнительница хита «Мао половин» прекрасно ладит с новой пассией отца. Женщины в прекрасных отношениях и вместе проводят время. «Мамочку я отправила в отпуск, папа встретит Новый год в любви и гармонии со своей новой прекрасной женщиной. Спасибо ей, кстати, за любовь, за то, что она так любит моего отца», — откровенничала как-то 36-летняя экс-ведущая «ДОМа-2».