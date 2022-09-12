Парень решил почистить свой компьютер от пыли
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Парень решил почистить свой компьютер от пыли

Пыль - злейший враг любой техники. Не даром пыль называют "убийцей компьютеров". Пыль, оседая на охлаждающих вентиляторах, ухудшает их работу, приводя к повышенному шуму. А если громыхающий и раскаленный ПК вас не смущает, то он просто сгорит за считанные дни. Но пожар может всполохнуть даже во время чистки компьютера от пыли... если этим занимается кто-то вроде автора видео. Некоторых людей просто нельзя подпускать к технике.
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По материалам: триникси

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