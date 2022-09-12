По Game Pass Ultimate можно будет бесплатно сыграть в FIFA 23 до релиза
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По Game Pass Ultimate можно будет бесплатно сыграть в FIFA 23 до релиза

По Game Pass Ultimate можно будет бесплатно сыграть в FIFA 23 до релиза


Издательство Electronic Arts прояснило вопрос по преимуществу для подписчиков EA Play и Game Pass Ultimate, которое касается 10-часовых бесплатных пробных версий новинок, в разрезе игры FIFA 23. На официальном сайте Electronic Arts имеется подтверждение, что игроки с подписками EA Play и Game Pass Ultimate смогут опробовать FIFA 23 за 3 дня до релиза в течение 10-часовой пробной версии:

Если у вас есть подписка EA Play, вы сможете играть в 10-часовую пробную версию игры FIFA 23 с 27 сентября на Xbox, Playstation и PC. Прогресс версии будет перенесен в полную версию игры, если вы решите ее приобрести.

Напомним, релиз FIFA 23 назначили на 30 сентября 2022 года. Впервые в серии игра получит на релизе кроссплатформенный мультиплеер.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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