По Game Pass Ultimate можно будет бесплатно сыграть в FIFA 23 до релиза

Вадим Карасев





Издательство Electronic Arts прояснило вопрос по преимуществу для подписчиков EA Play и Game Pass Ultimate, которое касается 10-часовых бесплатных пробных версий новинок, в разрезе игры FIFA 23. На официальном сайте Electronic Arts имеется подтверждение, что игроки с подписками EA Play и Game Pass Ultimate смогут опробовать FIFA 23 за 3 дня до релиза в течение 10-часовой пробной версии:

Если у вас есть подписка EA Play, вы сможете играть в 10-часовую пробную версию игры FIFA 23 с 27 сентября на Xbox, Playstation и PC. Прогресс версии будет перенесен в полную версию игры, если вы решите ее приобрести.

Напомним, релиз FIFA 23 назначили на 30 сентября 2022 года. Впервые в серии игра получит на релизе кроссплатформенный мультиплеер.