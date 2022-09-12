Похудение Анны Седоковой назвали фигней
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Похудение Анны Седоковой назвали фигней

Похудение Анны Седоковой назвали фигней
Певица Анна Седокова в гневе от реакции поклонницы. Артистка поделилась своей историей похудения. Певица набрала на отдыхе за границей лишние килограммы и теперь активно сбрасывает их. Артистка разработала для себя персональную программу. Звезда отметила, что в этом вопросе важен адекватный подход к питанию, а также регулярные физические нагрузки. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» сделала упор на кардиотренировки. Она занимается в зале и старается ежедневно ходить пешком по 10 тысяч шагов. Благодаря спорту и полноценному рациону, Анна добилась первых внушительных результатов. Однако не все пользователи порадовались за Седокову. «На 100 сообщений про мотивацию и силу воли я получила одно, в котором девушка, фитнес-инструктор написала, что я должна тихо заниматься своей фигней как шаги. Зло не должно пройти дальше меня, поэтому я ее тихо заблокировала. Но мне есть что сказать»,— пожаловалась многодетная мама.
Звезда призвала не отчаиваться, даже если окружающие критикуют и не верят в успех. По ее словам, найдется немало людей, которые поддержат на пути к мечте. «Продолжай делать свое дело, даже если кому-то кажется, что это фигня. Это нормально. Всегда есть кто-то умнее, талантливее. Но нет никого такого, как ты!», — подытожила артистка. Сейчас у Анны непростой период. Из-за стресса и тревожности у Седоковой обострилось хроническое заболевание — крапивница. Все тело артистки периодически покрывают большие красные пятна. Из-за этого звезда все лето надевала закрытую одежду, не имея возможности демонстрировать свою фигуру. «Сегодня моя хроническая крапивница подала мне знак. И каждый день выпивая десятки таблеток, но все равно опухая и покрываясь пятнами до неузнаваемости, я, видимо, стала чуть меньше верить в любовь и чудо», — поделилась певица.
# Шоу-бизнес Седокова Анна
По материалам: z-aya

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