Популярная юмористка вспомнила о постыдном случае в начале карьеры

Вадим Карасев

Юмористка Яровицына рассказала, что однажды досрочно завершила выступление из-за шума

Популярная российская юмористка Зоя Яровицына рассказала, что однажды досрочно завершила выступление из-за шума в помещении, после чего ей было очень неловко перед зрителями. Постыдную историю она описала в шоу «Я себя знаю», выпуск которого доступен на платформе The Hole.

По словам Яровицыной, случай произошел в начале ее карьеры. Тогда юмористку пригласили выступить в ресторане в Тольятти. Помимо зрителей, в зале присутствовали посетители заведения, которые громко праздновали день рождения. Артистка призналась, что торжество очень мешало ей.

«Я вышла, начала выступать — полная вообще жопа. Те люди, которые купили билеты не получали удовольствия, потому что невозможно, это мешает. (...) Тогда мне было так тяжело, что я даже не могла достоять до конца», — вспомнила юмористка. Она отметила, что на середине выступления попрощалась со зрителями и ушла со сцены, но организатору мероприятия удалось уговорить ее вернуться. К тому времени часть аудитории уже ушла.

Яровицына заверила, что в итоге завершила выступление, однако чувствовала себя «ужасно плохо», так как ей было стыдно перед публикой за неудачный концерт.

Ранее Яровицына рассказала, что сильно волновалась на съемках программы «Comedy Баттл» для телеканала ТНТ, в котором участвовала в начале карьеры на телевидении. Комикесса призналась, что от страха тогда не чувствовала ног.