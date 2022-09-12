Правительство Украины "наехало" на МВФ

Вадим Карасев

Украина, будучи "воюющей страной", должна получать гораздо большую финансовую помощь от стран Запада и МВФ, в то время как последние "ведут себя пассивно". Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия".

Премьер-министр Украины отметил, что страна потратила почти триллион гривен в этом году, поскольку финансирование армии и в то же время выполнение социальных обязательств перед людьми стоит больших денег. Шмыгаль отметил, что не менее 40% бюджета Украины дотируют западные партнеры республики.



"Экономика военного времени предусматривает экономическую и финансовую устойчивость как основу. Работаем над этим, и очень важно удержать, собственно, макрофинансовую стабильность. Мы делаем это с помощью наших партнеров, мы делаем это с помощью нашей команды. Мы должны финансировать армию, мы должны выполнять наши социальные обязанности перед людьми, и это дорого стоит. Мы запланировали 1 триллион гривен на следующий год для поддержания наших вооруженных сил. И конечно, порядка 40% бюджета дофинансируют наши партнеры, за что мы им также благодарны", – рассказал Шмыгаль.

Глава украинского правительства посетовал на "пассивное поведение" МВФ: по его словам, Международный валютный фонд "не спешит на помощь". Премьер-министр выразил надежду, что союзники Киева на Западе помогут добиться новых траншей от организации.

"Имея лидерские политические позиции от США, от Европы, мы имеем довольно пассивное отношение от МВФ. Конечно, мы работаем с МВФ полностью все это время. Но мы прилагаем все усилия, мы передали им все абсолютно документы и призываем МВФ, призываем наших партнеров активизировать деятельность. Помощь обязаны значительно увеличить. Сейчас, к сожалению, мы имеем относительные пробуксовки в поддержке от МВФ для воюющей страны", – подытожил премьер-министр.

В конце лета международное агентство Fitch понизило рейтинг кредитоспособности республики до дефолтного уровня, а эксперты на этом фоне сделали вывод о том, что за техническим дефолтом "Нафтогаза" последуют дефолты и банкротства других государственных предприятий Украины.