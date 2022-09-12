Представители непарламентских партий заявили, что ЕДГ прошел без серьезных нарушений

Вадим Карасев

Единый день голосования (ЕДГ) в России прошел спокойно, без серьезных нарушений, с высокой конкуренций, считают опрошенные РИА Новости представители непарламентских партий.

ЕДГ прошел в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян.

По словам председателя "Коммунистов России" Сергея Малинковича, обновленная партия чувствует себя на выборах очень уверено. По словам политика, избирательная кампания прошла "очень слаженно и очень спокойно". Малинкович отметил, что "Коммунисты России" вошли в общественный штаб по контролю за ДЭГ в Москве.

"Мы рассчитываем на успех в Москве", - отметил глава партии.

Рассчитывают на хорошие результаты по итогам выборов в партии "Зеленые".

"Мы сконцентрировали свое внимание на Москве - это север и восток. У нас там больше 200 кандидатов. Почему Москва? Москва - это наиболее продвинутый субъект, потому что москвичи более грамотные, для них цифровая фобия не свойственна", - заявил председатель "Зеленых" Андрей Нагибин.

На хороший результат рассчитывает и глава центрального совета "Партии пенсионеров за справедливость" Владимир Бураков.

"Мы принимаем участие в 44 субъектах в выборах. Выдвинули по партийным спискам более 350 кандидатов. Это и в законодательные собрания, и в столицы субъектов, и на муниципальных выборах. У нас по законодательным собраниям, Сахалин - мы надеемся, что мы получаем там мандат. По Пензе тоже неплохо", - сказал Бураков.

По мнению пресс-секретаря партии "Родина" Татьяны Калегиной, выборы прошли штатно, никаких серьезных нарушений выявлено не было.

"Но надо, конечно, отметить очень высокую конкуренцию. По итогам выборов нас удовлетворили полученные результаты. Надеемся, наши кандидаты пройдут в регионах России на различные выборные должности", - заявила Калегина.