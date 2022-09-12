Принц Гарри впервые прокомментировал смерть королевы Елизаветы II и выпустил публичное заявление
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Принц Гарри впервые прокомментировал смерть королевы Елизаветы II и выпустил публичное заявление

Принц Гарри впервые прокомментировал смерть королевы Елизаветы II и выпустил публичное заявление

Ранее принц Гарри впервые прокомментировал смерть своей бабушки, королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября.Теперь в Виндзоре стало одиноко без нее. В какой бы комнате она ни находилась, вы всегда чувствовали ее присутствие.

— сказал он изданию The Sun.

Также на сайте благотворительной организации принца Гарри и Меган Маркл Archewell появилось заявление принца Гарри по случаю смерти королевы Елизаветы II. Оплакивая потерю моей бабушки, Ее Величества королевы, мы все вспоминаем о том, что она была путеводной звездой для многих, примером в своей приверженности долгу. Ею восхищались, ее уважали во всем мире. Принц Гарри процитировал фразу королевы, произнесенную ею после смерти супруга, принца Филиппа: "Жизнь состоит из расставаний навсегда и из первых встреч". Бабушка, хотя нам очень грустно расставаться с тобой навсегда, я бесконечно благодарен за все наши первые встречи — от моих самых ранних детских воспоминаний с тобой и до того момента, когда ты встретилась с моей любимой женой и обняла любимых правнуков. Я дорожу этими моментами, проведенными с тобой. Тебя уже очень не хватает не только нам, но и всему миру.

Он добавил, что рад тому, что его бабушка и дедушка теперь вместе.

Также стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл планируют привезти в Лондон на похороны королевы своих детей, Арчи и Лилибет, которые остались в США со своей бабушкой, матерью Меган Маркл. Похороны состоятся 19 сентября.

Попрощаться с королевой лично принц Гарри не успел, поскольку дорога в Шотландию заняла у него больше времени, чем у отца и брата, которые летели на самолете ВВС Британии. Принцу Гарри пришлось искать себе самолет самостоятельно, и в Балморал он прибыл через полтора часа после объявления о смерти королевы. Меган Маркл по просьбе короля Карла III с ним в Шотландию не поехала.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Монархии
По материалам: spletnik.ru

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