Прохор Шаляпин без бабушек не хочет сниматься

Режиссер рассказала о требованиях певца Прохора Шаляпина. Виктор Тамбовкин рассказал об условии Прохора Шаляпина, при несоблюдении которого он даже носа на съемочную площадку не покажет. «Вот реально, чтобы пригласить Шаляпина, обязательно должна быть бабка, как минимум одна, а то и две. Если бабки нет, он сниматься не приезжает», — поделился Тамбовкин.Известно, что сейчас 38-летний певец Шаляпин отрабатывает актерские навыки на съемочной площадке. Он снимается в сериале в роли адвоката-афериста, который по сюжету пытается охмурить старуху-миллионершу. Артисту платят по 5 тысяч рублей, сообщает НТВ. Ранее Прохор Шаляпин объяснил свою любовь к женщинам постарше первым интимным опытом. Юному дарованию на тот момент было 14 лет, тогда как его спутнице — далеко за 50. Со слов Прохора, женщина сама его совратила.