Прохор Шаляпин посмеялся над своими заработками
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Прохор Шаляпин посмеялся над своими заработками

Прохор Шаляпин посмеялся над своими заработками
Певец Прохор Шаляпин рассказал, сколько зарабатывает. Артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что снимается сейчас в сериале. Правда, заработки у него достаточно скромные. «Шаляпин — это фамилия. Мировой уровень. У меня очень большой гонорар. Неприлично говорить вслух. Съемочный день — пять тысяч рублей», сообщил Прохор Шаляпин.
По словам Шаляпина, для него — это большие деньги. «Можно за четыре дня проездной на метро купить», — заявил Шаляпин. Напомним, что Прохор Шаляпин снимается в сериале продюсера и режиссера Виктора Тамбовкина «Месть за Лупиту».
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

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