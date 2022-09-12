Прохор Шаляпин посмеялся над своими заработками

Певец Прохор Шаляпин рассказал, сколько зарабатывает. Артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что снимается сейчас в сериале. Правда, заработки у него достаточно скромные. «Шаляпин — это фамилия. Мировой уровень. У меня очень большой гонорар. Неприлично говорить вслух. Съемочный день — пять тысяч рублей», сообщил Прохор Шаляпин.По словам Шаляпина, для него — это большие деньги. «Можно за четыре дня проездной на метро купить», — заявил Шаляпин. Напомним, что Прохор Шаляпин снимается в сериале продюсера и режиссера Виктора Тамбовкина «Месть за Лупиту».