Расцвет души и тела: как женщине можно усилить Венеру

Венера — планета любви, она обладает женской энергетикой и связана со всей прекрасной половиной человечества. Именно поэтому если женщина ощущает снижение своей значимости, уменьшение привлекательности, недовольна отношениями с избранником или вовсе одинока, принято говорить о недостатке присутствия Венеры в гороскопе. Ясновидящая и специалист по биоэнергетике Мирелла Гасанова поможет всем, кто столкнулся с подобными проблемами, усилить Венеру в гороскопе для гармоничной и счастливой жизни.

За что отвечает Венера в гороскопе женщины

В женском гороскопе эта планета наделена особыми правами. Именно благодаря ей мы обретаем то, что называется женским счастьем. Оно предполагает состояние глубокой удовлетворенности собой, миром, отношениями.

И напротив, если Венера слабая, то ожидать гармонии и любви едва приходится. Появляются раздражительность, тревожность, обиды на окружающих, недовольство своей внешностью. Это запускает череду неприятностей и проблемы сыплются на голову, как из рога изобилия.





Как же понять, что пора усилить Венеру? Какие внешние признаки ярко сигнализируют о том, что планета ослабила свое влияние? Мирелла Гасанова советует внимательно присмотреться к своему лицу.

Отражение в зеркале подскажет, нет ли у вас упадка венерианского начала. На него указывает усталое лицо даже тогда, когда вы выспались. Такое бывает не только у возрастных дам, но и у молодых девушек. Внутри же это откликается как чувство усталости от жизни. Однозначный сигнал, что нужно что-то делать, не так ли?

Сильное, среднее и слабое положение Венеры

Положение Венеры в гороскопе или же состояние, отражающее внутреннее ощущение женщины. В связи с ним в астрологии выделяют три модели поведения:





Как женщине можно усилить Венеру

Состояние, когда женщина любит и чувствует взаимность. Фактически оно не зависит от наличия реальных отношений с мужчиной, скорее, наоборот. Любовные отношения притягиваются в жизнь в ответ на это состояние. Состояние потери баланса, когда активно хочется любви. Как известно, если человек чего-то желает, значит, этого по какой-то причине в его жизни нет. Нехватка глубинного чувства удовлетворенности собой и гармонии с миром часто побуждает женщину выглядеть слишком ярко и вести себя агрессивно. Она словно хочет заявить: вот же я, смотрите, как можно меня не любить? Но, увы, такая тактика зачастую оказывается провальной и лишь отпугивает потенциальных женихов. Состояние угнетенности и полного неверия в себя. Это критический момент, опасный как для психики, так и для физиологии. Снижается либидо, ухудшается состояние кожи и волос, появляется сутулость. Женщина, которая не ощущает любовь к себе, разрушает себя изнутри.

Следить за своей внешностью





Это кажется очевидным, но подумайте, как часто мы забываем поддерживать привлекательность, когда на нас никто не смотрит. Дома многие женщины и девушки носят старые, растянутые, а то и дырявые вещи, что негативно сказывается на ауре. Кроме того, Венера не признает разделения: быть красивой на людях и махнуть на себя рукой дома.

Важно выработать привычку всегда и везде выглядеть достойно и женственно. Только так вы сможете укрепить венерианское начало и остаться в этом чудесном состоянии, когда вы нравитесь самой себе.

Отказаться от скандалов и ссор

Склочность еще никому не помогала быть счастливой. Если женщина видит только недостатки в окружающих, выдвигает претензии, обижается и скандалит, то Венера постепенно ослабится.

Вместо того, чтобы накапливать в себе злость, стоит научиться думать позитивно, искать в людях и событиях положительное. Поверьте, с каждым днем поводов улыбнуться станет все больше.

Следить за чистотой в доме

Хозяйка — это хранительница домашнего очага, уюта, тепла и добра. Она создает комфортную атмосферу для всех обитателей жилища, является связующим звеном между ними. А комфорт невозможен, если в доме господствует хаос.

В идеале уборка и поддержание порядка должны стать вдохновенной игрой, медитативным ритуалом для женщины, а не набившей оскомину повинностью. Тогда Венера не откажет в поддержке, и вокруг вас будет циркулировать энергия радости и гармонии.

Экспериментировать с образом





Преимущество быть женщиной — наслаждаться разными образами, которые может подарить и одежда, и прическа, и косметика, и парфюмерия, а также ювелирные украшения. Все эти маленькие помощники призваны улучшить наше настроение и почувствовать себя прекрасной.

Венера любит женщин, которые любуются собой и довольны своим образом. Экспериментируйте, чтобы подчеркнуть многогранность своей натуры, сильные стороны и уникальную внешность.

Отказаться от плохих слов

Женская энергия утекает всякий раз, когда мы используем мат, обидные слова, и вообще, любую сниженную лексику. Приучите себя выбирать только те выражения, которые соответствуют пониманию счастливой и гармоничной жизни. Только так можно усилить положение Венеры на постоянной основе.