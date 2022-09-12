Расцвет души и тела: как женщине можно усилить Венеру
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Расцвет души и тела: как женщине можно усилить Венеру

Расцвет души и тела: как женщине можно усилить Венеру

Венера — планета любви, она обладает женской энергетикой и связана со всей прекрасной половиной человечества. Именно поэтому если женщина ощущает снижение своей значимости, уменьшение привлекательности, недовольна отношениями с избранником или вовсе одинока, принято говорить о недостатке присутствия Венеры в гороскопе. Ясновидящая и специалист по биоэнергетике Мирелла Гасанова поможет всем, кто столкнулся с подобными проблемами, усилить Венеру в гороскопе для гармоничной и счастливой жизни.

За что отвечает Венера в гороскопе женщины

В женском гороскопе эта планета наделена особыми правами. Именно благодаря ей мы обретаем то, что называется женским счастьем. Оно предполагает состояние глубокой удовлетворенности собой, миром, отношениями.

И напротив, если Венера слабая, то ожидать гармонии и любви едва приходится. Появляются раздражительность, тревожность, обиды на окружающих, недовольство своей внешностью. Это запускает череду неприятностей и проблемы сыплются на голову, как из рога изобилия.


Как же понять, что пора усилить Венеру? Какие внешние признаки ярко сигнализируют о том, что планета ослабила свое влияние? Мирелла Гасанова советует внимательно присмотреться к своему лицу.

Отражение в зеркале подскажет, нет ли у вас упадка венерианского начала. На него указывает усталое лицо даже тогда, когда вы выспались. Такое бывает не только у возрастных дам, но и у молодых девушек. Внутри же это откликается как чувство усталости от жизни. Однозначный сигнал, что нужно что-то делать, не так ли?

Сильное, среднее и слабое положение Венеры

Положение Венеры в гороскопе или же состояние, отражающее внутреннее ощущение женщины. В связи с ним в астрологии выделяют три модели поведения:


Состояние, когда женщина любит и чувствует взаимность. Фактически оно не зависит от наличия реальных отношений с мужчиной, скорее, наоборот. Любовные отношения притягиваются в жизнь в ответ на это состояние. Состояние потери баланса, когда активно хочется любви. Как известно, если человек чего-то желает, значит, этого по какой-то причине в его жизни нет. Нехватка глубинного чувства удовлетворенности собой и гармонии с миром часто побуждает женщину выглядеть слишком ярко и вести себя агрессивно. Она словно хочет заявить: вот же я, смотрите, как можно меня не любить? Но, увы, такая тактика зачастую оказывается провальной и лишь отпугивает потенциальных женихов. Состояние угнетенности и полного неверия в себя. Это критический момент, опасный как для психики, так и для физиологии. Снижается либидо, ухудшается состояние кожи и волос, появляется сутулость. Женщина, которая не ощущает любовь к себе, разрушает себя изнутри.

Как женщине можно усилить Венеру

Следить за своей внешностью


Это кажется очевидным, но подумайте, как часто мы забываем поддерживать привлекательность, когда на нас никто не смотрит. Дома многие женщины и девушки носят старые, растянутые, а то и дырявые вещи, что негативно сказывается на ауре. Кроме того, Венера не признает разделения: быть красивой на людях и махнуть на себя рукой дома.

Важно выработать привычку всегда и везде выглядеть достойно и женственно. Только так вы сможете укрепить венерианское начало и остаться в этом чудесном состоянии, когда вы нравитесь самой себе.

Отказаться от скандалов и ссор

Склочность еще никому не помогала быть счастливой. Если женщина видит только недостатки в окружающих, выдвигает претензии, обижается и скандалит, то Венера постепенно ослабится.

Вместо того, чтобы накапливать в себе злость, стоит научиться думать позитивно, искать в людях и событиях положительное. Поверьте, с каждым днем поводов улыбнуться станет все больше.

Следить за чистотой в доме

Хозяйка — это хранительница домашнего очага, уюта, тепла и добра. Она создает комфортную атмосферу для всех обитателей жилища, является связующим звеном между ними. А комфорт невозможен, если в доме господствует хаос.

В идеале уборка и поддержание порядка должны стать вдохновенной игрой, медитативным ритуалом для женщины, а не набившей оскомину повинностью. Тогда Венера не откажет в поддержке, и вокруг вас будет циркулировать энергия радости и гармонии.

Экспериментировать с образом


Преимущество быть женщиной — наслаждаться разными образами, которые может подарить и одежда, и прическа, и косметика, и парфюмерия, а также ювелирные украшения. Все эти маленькие помощники призваны улучшить наше настроение и почувствовать себя прекрасной.

Венера любит женщин, которые любуются собой и довольны своим образом. Экспериментируйте, чтобы подчеркнуть многогранность своей натуры, сильные стороны и уникальную внешность.

Отказаться от плохих слов

Женская энергия утекает всякий раз, когда мы используем мат, обидные слова, и вообще, любую сниженную лексику. Приучите себя выбирать только те выражения, которые соответствуют пониманию счастливой и гармоничной жизни. Только так можно усилить положение Венеры на постоянной основе.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

Последние новости

Женщина придумала необычный способ проучить соседей и оригинально отомстила им
Женщина придумала необычный способ проучить соседей и оригинально
Расцвет души и тела: как женщине можно усилить Венеру
Расцвет души и тела: как женщине можно усилить Венеру
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских войск
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
В России решили создать собственные банкоматы
В России решили создать собственные банкоматы
Ubisoft: Assassin’s Creed теперь не всегда будут играми за $59,99, Mirage будет стоить дешевле
Ubisoft: Assassin’s Creed теперь не всегда будут играми за $59,99,
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 09.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 09.09.2022
Forza Horizon 4 заняла лидирующее место среди игр в ТОП-10 Steam на этой неделе
Forza Horizon 4 заняла лидирующее место среди игр в ТОП-10 Steam на
Врач назвала сроки начала эпидемии гриппа в России
Врач назвала сроки начала эпидемии гриппа в России
7 классных зонтов на дождливую осень, которые подойдут к любому образу
7 классных зонтов на дождливую осень, которые подойдут к любому образу
Филипп Киркоров решил замахнуться на театр
Филипп Киркоров решил замахнуться на театр
Алла Пугачева в юбилей Москвы сводила детей на Красную площадь
Алла Пугачева в юбилей Москвы сводила детей на Красную площадь

Топ на сегодня

Российский регион выразил желание принять беженцев с Украины
Российский регион выразил желание принять беженцев с Украины
В США назвали введение потолка цен на российскую нефть безумием
В США назвали введение потолка цен на российскую нефть безумием
Подборка забавных названий заведений (18 фото)
Подборка забавных названий заведений (18 фото)
Уязвимость в Avalanche угрожала полным отключением сети
Уязвимость в Avalanche угрожала полным отключением сети
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге

Еще по теме

Древняя Венера могла быть обитаема, уверены ученые НАСА
Стивен Хокинг хочет отправить тех, кто отрицает изменения климата, на Венеру
Что такое слабый гороскоп и как его можно усилить
Покрытие Луной Венеры 19 июня: астрологи предостерегают о любовных катастрофах