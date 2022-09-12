Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией

Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией

Раскрыты подробности обстрела турецкого судна ГрециейMilliyet: на борту судна Турции, по которому Греция открыла огонь, были иностранцы

Среди персонала судна, по которому греческой стороной был открыт преследующий огонь, были иностранцы, в частности граждане Азербайджана, Египта и Сомали, пострадавших нет. Об этом сообщила газета Milliyet, передает РИА Новости.

«Три гражданина Турции, шесть граждан Египта, четыре гражданина Сомали и пять граждан Азербайджана, всего 18 человек были на борту судна, они не пострадал», — указывает издание. Также добавляется, что сейчас в рамках указания прокурора Чанаккале начато расследование инцидента.

Один из членов персонала Ченгиз Улуч рассказал, что не получали каких-либо предупреждений с греческой стороны. «Они подошли к нам, не предупредив ни о чем. Они открыли огонь, когда мы не остановились», — сказал Улуч.

10 сентября Анкара обвинила Афины в обстреле судна, следовавшего в международных водах, в 11 милях от турецкого острова Бозджаада, и потребовала серьезного расследования инцидента. В Греции эти заявления назвали провокацией и указали, что судно не остановилось ни на требования греческой береговой охраны, ни на звуковые предупреждения в громкоговорители.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Женщина придумала необычный способ проучить соседей и оригинально отомстила им
Женщина придумала необычный способ проучить соседей и оригинально
Расцвет души и тела: как женщине можно усилить Венеру
Расцвет души и тела: как женщине можно усилить Венеру
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских войск
Стало известно об ударах «Ураганами» по опорным пунктам украинских
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
В России решили создать собственные банкоматы
В России решили создать собственные банкоматы
Ubisoft: Assassin’s Creed теперь не всегда будут играми за $59,99, Mirage будет стоить дешевле
Ubisoft: Assassin’s Creed теперь не всегда будут играми за $59,99,
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 09.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 09.09.2022
Forza Horizon 4 заняла лидирующее место среди игр в ТОП-10 Steam на этой неделе
Forza Horizon 4 заняла лидирующее место среди игр в ТОП-10 Steam на
Врач назвала сроки начала эпидемии гриппа в России
Врач назвала сроки начала эпидемии гриппа в России
7 классных зонтов на дождливую осень, которые подойдут к любому образу
7 классных зонтов на дождливую осень, которые подойдут к любому образу
Филипп Киркоров решил замахнуться на театр
Филипп Киркоров решил замахнуться на театр
Алла Пугачева в юбилей Москвы сводила детей на Красную площадь
Алла Пугачева в юбилей Москвы сводила детей на Красную площадь

Топ на сегодня

Российский регион выразил желание принять беженцев с Украины
Российский регион выразил желание принять беженцев с Украины
В США назвали введение потолка цен на российскую нефть безумием
В США назвали введение потолка цен на российскую нефть безумием
Подборка забавных названий заведений (18 фото)
Подборка забавных названий заведений (18 фото)
Уязвимость в Avalanche угрожала полным отключением сети
Уязвимость в Avalanche угрожала полным отключением сети
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге

Еще по теме

Возгорание на одном из паромов на Керченской переправе ликвидировано
В Сомали из-за взрыва на борту экстренно сел самолёт
Ми-8 с военными совершил жесткую посадку на Сахалине и сгорел
У берегов Бенина с судна похитили граждан Южной Кореи и гражданина Ганы