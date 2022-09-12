Раскрыты последствия передела мира для Евросоюза
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Раскрыты последствия передела мира для Евросоюза

Раскрыты последствия передела мира для ЕвросоюзаДоцент РЭУ Чередниченко заявил, что Евросоюз больше всех пострадает от передела мира

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко заявил, что актуальная обстановка на международной арене является глобальным переделом мира. Об этом он рассказал в беседе агентству «Прайм».

Экономист заявил, что энергетическая безопасность Европы столкнулась с глубоким кризисом. В свою очередь он формирует социальную напряженность, которая особенно заметна в странах, поддерживающих санкции против России. При этом США как главные инициаторы ограничений против Москвы смогут избежать угрозы энергобезопасности.

Доцент добавил, что кризис привел к энергетическому неравенству, от которого Евросоюз пострадает больше всех. «Такое неравенство усиливает вероятность распада объединенной Европы, она сейчас высока, как никогда», — заключил он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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