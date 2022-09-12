Родителей ребенка предложили уравнять в правах при получении справок

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий уравнять в правах родителей, заказавших бумажную справку или выписку в отношении несовершеннолетнего ребенка. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы.

Авторами инициативы выступили депутаты Татьяна Буцкая, Ирина Ивенских, Ольга Коробова, Татьяна Ларионова. Изменения предлагается внести в Закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Сейчас по закону получить справку в отношении ребенка может только родитель-заявитель. При этом по объективным причинам (болезнь, командировка) родитель не всегда может прийти в установленное время для получения документа. В то же время другой родитель не может получить справку, поскольку не является заявителем, хотя по Семейному кодексу родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей, говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает устранить это несоответствие и разрешить родителю получать справки в отношении ребенка, даже если он не является заявителем. Авторы документа считают, что предлагаемые изменения значительно сократят время получения государственных и муниципальных услуг родителями несовершеннолетних детей.

В начале июля в Госдуму внесли законопроект о защите семьи от необоснованного вмешательства. Документ содержит 20 поправок в Семейный кодекс и 25 поправок в семь других нормативных актов. Одной из важных новаций является встраивание в законодательство основных терминов «семья» и «родители». «Определяется, что родители — это мать и отец ребенка. Тем самым исключается применение такой антисемейной терминологии, как «родитель номер один» и «родитель номер два», — пояснила один из авторов законопроекта Елена Мизулина.



