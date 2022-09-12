Ролевой экшен Vengeance is Mine перенесли на 2024 год, показали первые скриншоты
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Ролевой экшен Vengeance is Mine перенесли на 2024 год, показали первые скриншоты

Ролевой экшен Vengeance is Mine перенесли на 2024 год, показали первые скриншоты


На Tokyo Game Show осенью 2021 года состоялся анонс игры Vengeance is Mine от издательства 110 Industries и студии Soleil. После анонса об игре не было слышно, а сегодня создатели проекта объявили, что принято решение сдвинуть окно релиза Vengeance is Mine.

Изначально предполагалось, что Vengeance is Mine выйдет в 2023 году. Теперь же запустить игру намерены в первом полугодии 2024 года. Игра выйдет на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

Vengeance is Mine — это одиночный ролевой экшен, который должен будет рассказать «трогательную историю». Боевая система игры сочетает «рукопашный бой мехов с механикой манипуляции временем». Геймплей игры Vengeance is Mine все еще не показывают, но разработчики опубликовали несколько скриншотов, которые можно посмотреть ниже.




# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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