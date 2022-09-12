Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в интернет-магазинах
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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в интернет-магазинах

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в интернет-магазинахВ Wildberries сообщили, что мошенники начали создавать фейковые карточки товаров

В онлайн-маркетплейсе Wildberries предупредили россиян о том, что мошенники начали создавать фейковые карточки товаров на сайтах интернет-магазинов для обмана пользователей. О новой схеме мошенничества РИА Новости сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Наиболее распространенной схемой стало создание фейковых карточек товаров на маркетплейсах: после получения заказа от покупателя "продавец" просит связаться с ним по WhatsApp, направляет ему ссылку на сторонние платежные сервисы, через которые просит перевести ему денежные средства, а после их получения исчезает, оставив покупателя без денег и товара», — сообщили в компании.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в Wildberries рекомендовали оплачивать заказы только через внутреннюю платежную систему. Кроме того, для борьбы с мошенничеством маркетплейс ввел дополнительную идентификацию через банковские онлайн-сервисы для новых продавцов при регистрации.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, в которой использовались названия известных онлайн-площадок, в том числе и Wildberries. Злоумышленники рассылали своим потенциальным жертвам смс с предложением о трудоустройстве в известных компаниях. За несколько часов работы им обещали от 3 до 30 тысяч рублей. Затем мошенники просили своих жертв выполнять некие задания на маркетплейсах, вкладывая свои деньги. Один из пострадавших потерял за сутки около 700 тысяч рублей.

В декабре 2021 года эксперты по кибербезопасности рассказали, как не стать жертвой мошенничества в интернет-магазинах. В частности, специалисты рекомендуют хранить основные средства на карте или банковском счете, которые не используются при онлайн-шопинге.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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