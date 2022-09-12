Россияне захотели помочь губернатору осуществить мечту поехать в Донбасс
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Россияне захотели помочь губернатору осуществить мечту поехать в Донбасс

Россияне захотели помочь губернатору осуществить мечту поехать в Донбасс«КП»: 25 тысяч россиян подписали петицию для отправки губернатора Дегтярева в Донбасс

На портале Change.org появилась петиция для отправки губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на Украину. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

С подобной инициативой выступили россиянин Данил Максимов, пожелавший помочь губернатору осуществить мечту поехать в Донбасс. В петиции предлагается освободить Дегтярева от занимаемой должности, чтобы он мог принять участие в боевых действиях на передовой. При этом автор документа неправильно написал фамилию чиновника.

Петицию уже подписали около 25 тысяч человек.

Ранее Михаил Дегтярев пожаловался, что не может стать участником специальной военной операции на Украине из-за отсутствия возможности бросить свой пост. «Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства», — сказал он. При этом Дегтярев подчеркнул, что в регионе уже формируются два именных контрактных батальона, которые примут участие в спецоперации.

До этого председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что депутаты Государственной Думы могут быть командированы в Донбасс только в том случае, если соответствующее обращение поступит от Министерства обороны России или Росгвардии.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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