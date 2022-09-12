Российской экономике предсказали новое падение
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российской экономике предсказали новое падение

Российской экономике предсказали новое падение«Ъ»: стабилизация российской экономики сменилась падением

Стабилизация российской экономики во втором квартале была временным явлением. В третьем квартале основные экономические показатели сменились новым падением. Об этом со ссылкой на данные Банка России, Росстата и оценки экспертов пишет «Коммерсантъ».

Предсказывать ухудшение показателей аналитикам регулятора позволяет мониторинг финансовых потоков и другие опережающие индикаторы. Так, объем входящих платежей в августе, взвешенный по доле отраслей в ВВП, снизился на процент по сравнению с уровнем второго квартала, а исходящих платежей — на 5,4 процента. Если не учитывать добычу нефтепродуктов и госуправление, входящие платежи упали на 2,5 процента.

Снижение активности носит комплексный характер, оно сопровождается падением как спроса, так и предложения, что свидетельствует о продолжении структурного шока. Авторы Telegram-канала MMI указывают, что экономика России во втором квартале опустилась ниже уровня второго квартала 2018 года.

Ранее экономисты департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Центробанка отмечали, что относительный отскок второго квартала связан в первую очередь с ожиданиями беспрецедентного обвала экономики. Менее печальная ситуация дала надежду участникам рынка на будущее восстановление, но текущая динамика ее не подтверждает.

Профицит внешней торговли и счета текущих операций остаются высокими, но идут вниз. Вслед за добровольным уходом России с газового рынка Европы, а также скорым ограничением на поставки нефти оба показателя существенно сократятся. Многое зависит от результата действия санкций Евросоюза и намерения стран G7 ограничить цены на российскую нефть. По мнению экспертов, даже частичный успех на этом направлении может ударить по торговому сальдо, а это, в свою очередь, чревато не только возвратом рубля на уровне 70-75 за доллар, но и значительно более серьезным падением национальной валюты.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета от продажи нефти и газа в августе упали до минимума с июня 2021 года. В рублевом выражении российский сорт нефти Urals уже продается дешевле, чем год назад, такая ситуация складывается из-за усиления давления западных стран.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Российской экономике предсказали новое падение
Российской экономике предсказали новое падение
В Британии решили обновить Вестминстерский дворец из-за энергокризиса
В Британии решили обновить Вестминстерский дворец из-за энергокризиса
Тянем-потянем, вытянуть не можем
Тянем-потянем, вытянуть не можем
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу
Джеймс Кэмерон приступил к съемкам четвертой части «Аватара»
Джеймс Кэмерон приступил к съемкам четвертой части «Аватара»
Автошколам в России угрожает закрытие
Автошколам в России угрожает закрытие
Blizzard напоминает о последнем шансе потратить кредиты Overwatch
Blizzard напоминает о последнем шансе потратить кредиты Overwatch
Звезду фильма «Пионер» Ли Ифэна обвинили в связях с проститутками
Звезду фильма «Пионер» Ли Ифэна обвинили в связях с проститутками
Российский школьник покурил электронную сигарету и умер
Российский школьник покурил электронную сигарету и умер
Ozon нашел замену сгоревшему складу
Ozon нашел замену сгоревшему складу
Германия и Польша захотели ремонтировать военную технику Украины
Германия и Польша захотели ремонтировать военную технику Украины
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Топ на сегодня

Подборка забавных названий заведений (18 фото)
Подборка забавных названий заведений (18 фото)
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на Дальнем Востоке
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на
Гороскоп от Павла Глобы на 12 сентября 2022 года: на чем нужно сосредоточить внимание
Гороскоп от Павла Глобы на 12 сентября 2022 года: на чем нужно
Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин восстановился до $21 000
Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин

Еще по теме

Центробанк рассказал о неустойчивой динамике российской экономики
ВВП РФ во II кв 16/15 гг сократился на 0,6% -- Росстат
Российской экономике предсказали дальнейший рост
Росстат подтвердил сокращение ВВП РФ во II кв 16/15 гг на 0,6%