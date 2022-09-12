Сербия нашла замену российской нефти
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Сербия нашла замену российской нефти

Сербия нашла замену российской нефтиВице-премьер Сербии Михайлович: страна может заменить нефть из России иранской

Сербия нашла альтернативу российской нефти, которая будет под санкционным запретом с 1 ноября, по истечении всех контрактов. Республика заменит топливо иранской или «какой-то другой» нефтью. Об этом рассказала вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович в интервью агентству Tanjug.

Страна получила отсрочку запрета на морские поставки российского топлива, однако начиная с ноября больше не сможет его импортировать в рамках шестого пакета европейских санкций, введенных на фоне начала военных действий на Украине. «Мы с 1 ноября больше не будем импортировать российскую нефть, у нас будет прежде всего нефть из [иракского города] Киркука, будет и своя нефть, потому что НИС [Нефтяная индустрия Сербии] имеет около 20 процентов сербской нефти, а остальное будет иранская или какая-то другая нефть», — сказала вице-премьер.

Михайлович добавила, что в России в 2021 году Сербия закупала 25 процентов топлива, однако после введения европейских санкций нарастила поставки до 55 процентов. Тогда нефть нероссийского происхождения резко подорожала, а российское топливо продавалось с дисконтом.

После отказа от российского топлива, республике придется закупать нефть по более высокой цене. В начале июня президент Сербии Александр Вучич заявлял, что из-за санкций Запада против топлива из России республика теряет 600 миллионов долларов в год.

При этом президент говорил, что газ Сербия получает по «фантастической цене». В августе Вучич рассказал, что страна заключила «отличное соглашение» с Россией о поставках газа на три года, по которому два миллиарда кубометров Белград получит по цене 350-370 долларов за тысячу кубометров.

В то же время стоимость газа в Европе на спотовом рынке в несколько раз выше: по состоянию на написание новости октябрьский фьючерс на бирже ICE торгуется на уровне 2055 долларов за тысячу кубометров.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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