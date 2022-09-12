Сестра Саши Черно сообщила, что она няня и кухарка

Вадим Карасев

Саша Черно по-прежнему часто проводит очень много времени в клубах, но параллельно провела пару дней со своим ребёнком, пока Йосиф Оганесян развлекался с Таней Щербаковой. Еще зимой супруги начали отдыхать по очереди, когда родители Йоси уехали в родное село. Естественно, с работой по дому им оказывает помощь Таня, причём не бесплатно.Некоторое время назад она сообщила, что является кухаркой и няней, однако данная работа её полностью устраивает. При этом она сообщила, что, воспитывая собственного племянника, зарабатывает больше, чем большинство офисных клерков.Хейтеры стали возмущаться, что девушка совершенно не развивается, но она ответила, что делает это «за кадром». Татьяна хорошо проводит время и открыто это демонстрирует. Кажется, собственное будущее её не волнует и зря поклонники за это переживают.