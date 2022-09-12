Шантаж, как способ добиться своей цели: какие знаки зодиака могут его использовать в отношениях

Каждый человек индивидуален, но все-таки отдельные свойства характера или особенности поведения в большей степени могут быть свойственны одним знакам зодиака и значительно реже встречаться у других. Но представители пяти знаков зодиака чаще других склонны опускаться до шантажа в отношениях.

Телец





Тельцы славятся своим спокойным характером, простодушием, доброжелательностью и умением держать себя в руках. Но это до тех пор, пока в их жизни все хорошо, отношения с партнером складываются безоблачно и гармонично. Однако стоит Тельца обидеть, как он проявит скрытую до поры до времени негативную сторону своей натуры. Его разум всегда преобладает над чувствами, он все тщательно просчитывает, и если посчитает это целесообразным, не преминет опуститься до шантажа в отношениях.

Рак





Ранимые и эмоциональные Раки с детства учатся манипулировать окружающими. Они производят впечатление застенчивых, проницательных и сентиментальных людей, хотя в душе никому не доверяют. Им сложно строить отношения и по-настоящему сближаться с другими людьми. Рак часто ведет себя так, что его все жалеют и идут навстречу его желаниям. Этим он очень умело пользуется, и при случае может применять шантаж, чтобы добиться своей цели.

Лев





Львы невероятно упорны в достижении своих целей. С самого детства они знают, что мир вращается исключительно вокруг них, и любое их желание должно быть непременно исполнено. Противоречить Льву бесполезно. Если он хочет чего-то добиться, то не оставляет никаких шансов тем, кто будет стоять у него на пути. При этом Лев использует любые подручные средства, включая шантаж. Друзья и близкие люди знают, что ему лучше уступить, чем вступать с ним в конфронтацию.

Скорпион





Скорпионы относятся к числу самых скрытных и загадочных знаков зодиака. Являясь прирожденными психологами, они умеют добиваться своего, строя сложные логические цепочки. Скорпионы настолько глубоко и тонко чувствуют любого человека, что им не составляет труда получить от него желаемое или заставить поменять мнение на то, которое им выгодно. При этом человек часто сам не понимает, как оказался в ловушке Скорпиона. Представители этого знака редко используют откровенный шантаж, действуя хитрее и изощренно.

Козерог





Упрямые и амбициозные Козероги добиваются своей цели, невзирая ни на какие преграды. Они идут к ней уверенно, проявляя несгибаемую стойкость. Если кто-то оказывается на пути Козерога, он действует хитро, но беспощадно, находя слабые места и их используя. Козерога можно разжалобить, но никогда нельзя заставить свернуть со своего пути силой. Вступая с ним в противостояние, нужно быть готовыми к тому, что он будет использовать любые способы борьбы, включая шантаж.