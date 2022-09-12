Скалон сообщила, что на Дом-2 ей испортили бюст

Вадим Карасев

Не всем участницам Дом-2 маммопластика пошла на пользу. Екатерина Скалон совершенно недовольна результатом, хотя операцию проводил именитый в социальных сетях мастер, чем она изначально гордилась. Однако свой бюст её устраивал гораздо больше, так как после операции лучше не стало. В итоге девушка была вынуждена повторно поменять импланты.В данный момент Скалон осознаёт, что на всё это она потратила довольно много времени, ей довелось пережить очень непростой период, к тому же, сразу после операции ей приходилось сбегать за Павлом Бабичем. В итоге у неё началась счастливая жизнь с любимым человеком, однако не всё так гладко. Она была вынуждена прервать отдых на Бали и вернуться в Москву, чтобы пройти очередную операцию.Сейчас Катя фактически полностью оправилась после третьего хирургического вмешательства, поэтому в ближайшее время она должна будет вернуться к праздному времяпрепровождению. Кроме того, она обещала показать фанаткам итог операций. Устроит ли её всё на этот раз?