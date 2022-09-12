Собчак прокомментировала проверку полицией ее YouTube-канала
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Собчак прокомментировала проверку полицией ее YouTube-канала

Собчак прокомментировала проверку полицией ее YouTube-каналаСобчак предположила, что ее YouTube-канал проверяют из-за интервью с Касаткиной

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала полицейскую проверку ее YouTube-канала на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Журналистка предположила, что правоохранительные органы начали проверку ее канала из-за интервью с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, совершившей каминг-аут. «Наше видео будут разбирать компетентные серьезные люди и выяснять, превращает ли оно натуралов в геев или нет», — написала она.

Как отметила Собчак, еще в начале съемок интервью она и ее команда «понимали, на что они идут и чем это может обернуться», и старались сделать так, чтобы к ним не было претензий.

«Удивительно (хотя на самом деле нет), что ЛГБТ-пропагандой сейчас готовы считать даже просто разговор с ЛГБТ-людьми об их жизни. (...) Посмотрим, чем эта проверка завершится», — добавила телеведущая.

О том, что московская полиция проверяет YouTube-канал Собчак на предмет гей-пропаганды среди детей, стало известно ранее 12 сентября. По данным РИА Новости, проверку инициировали после того, как некий горожанин написал в среду, 7 сентября, соответствующее заявление в ОВД. Уточнялось, что журналистке может грозить штраф до 100 тысяч рублей.

Интервью, во время которого Касаткина совершила каминг-аут, было опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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