Спортивным клубам для инвалидов готовят новые виды поддержки

Предпринимателей, развивающих адаптивную физкультуру, хотят наделить статусом социальных и дать возможность претендовать на соответствующие преференции. Как стало известно «Парламентской газете», такой законопроект намерен направить в Госдуму председатель Комитета по предпринимательству Александр Демин.

Сейчас по закону «О развитии малого и среднего предпринимательства» статус, дающий право на государственную и муниципальную поддержку, может получить бизнес, оказывающий различные услуги социальной направленности. Например, образовательные центры или патронажные службы.

Однако это не распространяется на предпринимателей, которые организуют занятия спортом для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Хотя такая работа требует использования специальных методов адаптивной физкультуры и влечет дополнительные затраты на подготовку тренеров.

Чтобы простимулировать интерес к этой сфере, а также помочь социальной адаптации инвалидов, в первую очередь детей, и их интеграции в общество и спорт, Демин предложил включить такой бизнес в число социальных предприятий. В настоящее время законопроект ожидает заключения от Правительства, пояснил депутат.

Материал полностью будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.