Вадим Карасев

«Известия» рассказали об ударах ВС РФ «Ураганами» по опорным пунктам ВСУ под Угледаром

Российские войска наносят удары по опорным пунктам и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Как стало известно изданию, таким образом расчищается путь для пехоты на угледарском направлении. Полный боекомплект «Урагана» состоит из 16 ракет, они пролетают десятки километров до цели.

«Работаем в любых условиях. Любая задача выполняется. Ребята не первый год в войсках. Прошли горячие точки. Имеют боевой опыт», — пояснил старший офицер реактивной батареи Иван.

Отмечается, что после успешного попадания в опорный пункт артиллерийский расчет передислоцируется на другую позицию, после чего осуществляет перезарядку РСЗО.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что союзные силы России, ДНР и ЛНР продолжают продвижение на угледарском направлении. Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались перебросить дополнительную технику в район Красноармейска, однако союзные силы «подпортили» этот процесс.

