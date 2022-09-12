Стартап выходцев из Meta привлек $300 млн от FTX Ventures и других инвесторов

Основанный командой экс-сотрудников Meta стартап Mysten Labs закрыл раунд финансирования Серии B на $300 млн при оценке в $2 млрд. Средства направят на создание базовой инфраструктуры и ускорение внедрения блокчейна Sui.

📢: Today, we're excited to announce our $300M Series B funding round. This milestone signals the technical strength & immense potential of our Sui ecosystem. #Suinami🌊 1/🧵 pic.twitter.com/wQ8WH1egyY — Sui by Mysten Labs (@Mysten_Labs) September 8, 2022

Фирма намерена увеличить команду и развивать экспансию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Инвестраунд возглавила FTX Ventures. Финансирование также предоставили Coinbase Ventures, Jump Crypto, Andreessen Horowitz, Circle Ventures, Binance Labs, O'Leary Ventures и другие.

Инвесторы получат доли в акционерном капитале, а также варранты на собственные токены.

Sui будет основываться на алгоритме консенсуса Proof-of-Stake и использовать параллелизацию транзакций для достижения высокой пропускной способности, низкой задержки и малых комиссий.

Проект также намерен решить задачи по улучшению процессов привлечения клиентов, взаимодействия с разработчиками и повышению количества сценариев использования.

В беседе с Cointelegraph соучредитель и CEO Mysten Labs Эван Ченг заявил, что текущая Web3-инфраструктура похожа на состояние в эпоху модемов — «медленно, дорого, с ограниченными возможностями, небезопасно и просто трудно построить».

В 2018 году Ченг перешел с поста главы подразделения по инженерным вопросам в Facebook на должность директора по блокчейн-инженерии.

К сооснователю Mystic Labs присоединились бывшие инженеры компании Сэм Блэкшир и Джордж Данезис, а также руководитель отдела продуктов проекта Novi Адени Абиодун.

Напомним, в декабре 2021 года стартап привлек $36 млн.

Ранее команда «масштабируемого блокчейна для миллиардов людей» Aptos закрыла раунд финансирования Серии A на $150 млн.

Основатели стартапа в прошлом работали над проектом Diem (ранее Libra) от Facebook.

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