Стартап выходцев из Meta привлек $300 млн от FTX Ventures и других инвесторов

Основанный командой экс-сотрудников Meta стартап Mysten Labs закрыл раунд финансирования Серии B на $300 млн при оценке в $2 млрд. Средства направят на создание базовой инфраструктуры и ускорение внедрения блокчейна Sui.

📢: Today, we're excited to announce our $300M Series B funding round. This milestone signals the technical strength & immense potential of our Sui ecosystem. #Suinami🌊 1/🧵 pic.twitter.com/wQ8WH1egyY