Стартап выходцев из Meta привлек $300 млн от FTX Ventures и других инвесторов
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Стартап выходцев из Meta привлек $300 млн от FTX Ventures и других инвесторов

Стартап выходцев из Meta привлек $300 млн от FTX Ventures и других инвесторов


Основанный командой экс-сотрудников Meta стартап Mysten Labs закрыл раунд финансирования Серии B на $300 млн при оценке в $2 млрд. Средства направят на создание базовой инфраструктуры и ускорение внедрения блокчейна Sui.



Фирма намерена увеличить команду и развивать экспансию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.


Инвестраунд возглавила FTX Ventures. Финансирование также предоставили Coinbase Ventures, Jump Crypto, Andreessen Horowitz, Circle Ventures, Binance Labs, O'Leary Ventures и другие.


Инвесторы получат доли в акционерном капитале, а также варранты на собственные токены.


Sui будет основываться на алгоритме консенсуса Proof-of-Stake и использовать параллелизацию транзакций для достижения высокой пропускной способности, низкой задержки и малых комиссий.


Проект также намерен решить задачи по улучшению процессов привлечения клиентов, взаимодействия с разработчиками и повышению количества сценариев использования.


В беседе с Cointelegraph соучредитель и CEO Mysten Labs Эван Ченг заявил, что текущая Web3-инфраструктура похожа на состояние в эпоху модемов — «медленно, дорого, с ограниченными возможностями, небезопасно и просто трудно построить».


В 2018 году Ченг перешел с поста главы подразделения по инженерным вопросам в Facebook на должность директора по блокчейн-инженерии.


К сооснователю Mystic Labs присоединились бывшие инженеры компании Сэм Блэкшир и Джордж Данезис, а также руководитель отдела продуктов проекта Novi Адени Абиодун.


Напомним, в декабре 2021 года стартап привлек $36 млн.


Ранее команда «масштабируемого блокчейна для миллиардов людей» Aptos закрыла раунд финансирования Серии A на $150 млн.


Основатели стартапа в прошлом работали над проектом Diem (ранее Libra) от Facebook. 


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# Экономика sui, блокчейн, венчурные инвестиции, новости
По материалам: ForkLog

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