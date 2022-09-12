Талантливое исполнение безумных идей (17 фото)

Вадим Карасев

Есть на свете люди, головы которых кипят от множества безумных идей и планов. Однако, не у всех получается воплотить их в жизнь. Но к авторам этих творений это не относится. Им хватает мастерства и таланта, чтобы реализовывать их странные и забавные фантазии. Почему бы не связать шапку в виде мозга?Шапка-мозгКостюмное креслоСтулья с ногамиСтранное чаепитие получитсяСигаретный комодДжинсовый шлемБалаклава в виде сердцаКольцо жениха с зубомМашина-сердцеКресла на шпильках. Это интерьер турецкой закусочной в ХельсинкиКреативная стрижкаА вот стрижка для лошадкиОтсылочка к «Кошмару на улице Вязов»Кактусы на пальцахСтул из мхаСумочка-жабаАппетитный десертик