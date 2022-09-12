Талантливое исполнение безумных идей (17 фото)
Сегодня, 08:36 Вадим Карасев
Есть на свете люди, головы которых кипят от множества безумных идей и планов. Однако, не у всех получается воплотить их в жизнь. Но к авторам этих творений это не относится. Им хватает мастерства и таланта, чтобы реализовывать их странные и забавные фантазии. Почему бы не связать шапку в виде мозга?
Шапка-мозг
Костюмное кресло
Стулья с ногами
Странное чаепитие получится
Сигаретный комод
Джинсовый шлем
Балаклава в виде сердца
Кольцо жениха с зубом
Машина-сердце
Кресла на шпильках. Это интерьер турецкой закусочной в Хельсинки
Креативная стрижка
А вот стрижка для лошадки
Отсылочка к «Кошмару на улице Вязов»
Кактусы на пальцах
Стул из мха
Сумочка-жаба
Аппетитный десертик
Шапка-мозг
Костюмное кресло
Стулья с ногами
Странное чаепитие получится
Сигаретный комод
Джинсовый шлем
Балаклава в виде сердца
Кольцо жениха с зубом
Машина-сердце
Кресла на шпильках. Это интерьер турецкой закусочной в Хельсинки
Креативная стрижка
А вот стрижка для лошадки
Отсылочка к «Кошмару на улице Вязов»
Кактусы на пальцах
Стул из мха
Сумочка-жаба
Аппетитный десертик
По материалам: триникси