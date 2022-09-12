Талантливое исполнение безумных идей (17 фото)
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Талантливое исполнение безумных идей (17 фото)

Шапка-мозгЕсть на свете люди, головы которых кипят от множества безумных идей и планов. Однако, не у всех получается воплотить их в жизнь. Но к авторам этих творений это не относится. Им хватает мастерства и таланта, чтобы реализовывать их странные и забавные фантазии. Почему бы не связать шапку в виде мозга?

Шапка-мозг


Костюмное кресло

Костюмное кресло
Стулья с ногами

Стулья с ногами
Странное чаепитие получится

Странное чаепитие получится
Сигаретный комод

Сигаретный комод
Джинсовый шлем

Джинсовый шлем
Балаклава в виде сердца

Балаклава в виде сердца
Кольцо жениха с зубом

Кольцо жениха с зубом
Машина-сердце

Машина-сердце
Кресла на шпильках. Это интерьер турецкой закусочной в Хельсинки

Кресла на шпильках
Креативная стрижка

Креативная стрижка
А вот стрижка для лошадки

А вот стрижка для лошадки
Отсылочка к «Кошмару на улице Вязов»

Отсылочка к «Кошмару на улице Вязов»
Кактусы на пальцах

Кактусы на пальцах
Стул из мха

Стул из мха
Сумочка-жаба

Сумочка-жаба
Аппетитный десертик

Аппетитный десертик
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По материалам: триникси

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