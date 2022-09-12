Ubisoft: Assassin’s Creed теперь не всегда будут играми за $59,99, Mirage будет стоить дешевле

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft вчера анонсировало сразу 3 новых крупных проекта в серии Assassin’s Creed. Только одна игра из этой тройки имеет окно запуска — это Assassin’s Creed Mirage, которая выйдет в 2023 году, даты релиза остальных проектов пока не сообщаются.

В том же анонсе Assassin’s Creed Mirage издательство Ubisoft подчеркнуло, что игра будет стоить меньше, чем прошлые проекты серии. Продавать Assassin’s Creed Mirage планируют за $49,99 на старте, тогда как обычно игры серии Assassin’s Creed продаются за $59,99. Ubisoft объясняет это тем, что Mirage будет меньше по масштабам, чем Origins, Valhalla и другие прошлые игры серии:

Это небольшая для серии Assassin’s Creed игра, она была создана, чтобы отпраздновать 15-летие. Вот почему мы решили использовать наш современный движок Valhalla для создания небольшой игры, которая отдает дань уважения нашей оригинальной игре, уделяя больше внимания скрытности, ближнему бою, паркуру и более плотному городу, который восходит к нашим корням в Ближний Восток с Багдадом в центре.

Прохождение Mirage займет у игроков около 15-20 часов, для основного сюжета. Разработчики отмечают, что «не все Assassin’s Creed должны быть ролевыми играми на 150 часов».

Создатели Assassin’s Creed также рассказали, что будущие игры франшизы будут разной продолжительности, и они будут получать «соответствующую цену». То есть, Assassin’s Creed теперь это не всегда игра за $59,99, при небольших масштабах самих проектов игры могут продаваться дешевле.