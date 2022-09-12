Ubisoft подтверждает, что не разрабатывает ремейк первой Assassin’s Creed
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Ubisoft подтверждает, что не разрабатывает ремейк первой Assassin’s Creed

Ubisoft подтверждает, что не разрабатывает ремейк первой Assassin’s Creed


За несколько недель до мероприятия Ubisoft Forward появились слухи, что издательство может готовить ремейк первой части Assassin’s Creed. Об этом сообщали некоторые надежные инсайдеры, которые, в том числе, точно сообщили информацию о проекте Assassin’s Creed: Mirage. Однако, издательство Ubisoft на шоу не представило ремейк Assassin’s Creed. Более того, появилось официальное опровержение разработки такого проекта.

Художественный директор Ubisoft Жан-Люк Сала в рамках интервью порталу Eurogamer, которое состоялось после шоу Ubisoft Forward, заявил, что у него нет информации о разработке ремейка первой части Assassin’s Creed:

Могу сказать, что мы этим [разработкой ремейка] не занимаемся. Я сейчас полностью погружен в Mirage и могу уверить, что мы не делаем ремейк первой Assassin’s Creed.

Помимо заявления Жен-Люка Салы, есть комментарий исполнительного продюсера серии Марка-Алексиса Котэ, который в интервью Axios заявил, что тоже ничего не знает о ремейке первой Assassin’s Creed.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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