Усталая Виктория Боня с морщинами и без фильтров, Ида Галич в куртке на голое тело. Соцсети звезд
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Усталая Виктория Боня с морщинами и без фильтров, Ида Галич в куртке на голое тело. Соцсети звезд

Усталая Виктория Боня с морщинами и без фильтров, Ида Галич в куртке на голое тело. Соцсети звезд

Виктория Боня путешествует по экзотическим местам Непала. Экс-участница «ДОМа-2» пообщалась с местными жителями, а сейчас совершает восхождение на гору.


42-летняя Виктория Боня покоряет гору Манаслу. Телезвезда в восторге от восхождения, однако признается: ей приходится нелегко.

«Ноги не ходят, голова не варит, одышка такая, что судороги тела от них просыпаешься ночью каждые 10 минут (если это вообще можно назвать сном). Я не спала уже дней пять и это только начало… Ребят, но когда видишь эту божественную красоту, ощущаешь ее каждой клеточкой, то сразу забываешь про все побочные эффекты горной болезни», — делится экс-участница реалити.

Она также поделилась снимком, на котором показала себя без фильтров и макияжа. Виктория заметно устала, однако поддерживает бодрость духа.

«Реальность моего пребывания в горах без прикрас. Пять дней без душа, страшная головная боль, отек всего тела, включая мозг, бессонные ночи…» — написала шатенка.

Смелым фото поделилась и 32-летняя Ида Галич. После родов блогер стала активно заниматься внешностью, увлеклась спортом и правильным питанием. Поэтому не стесняется демонстрировать результаты работы над собой.

Сегодня брюнетка показала кадр, на котором запечатлена в полуобнаженном виде. На Иде были всего лишь стринги, а также кожаная куртка на голое тело.

«Чувствую себя здорово! Наконец я что-то ем или не ем не ради «красоты», а ради себя, ради своего самочувствия и здоровья. Мне предстоит много работы, но я уже очень радуюсь своему отражению в зеркале», — говорила она ранее.

Хвастается внешностью и Дмитрий Тарасов, правда, не своей, а супруги. Комплимент в адрес Анастасии Костенко футболист сделал из-за бесцеремонного комментария подписчика. «Почему ваша жена также плохо выглядит?» — написали спортсмену.

«Здесь все просто. Думаю, плохо выгляжу я, как обычно. Потому что много работы, а жена у меня красоточка», — сказал он, высунув язык хейтерам.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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