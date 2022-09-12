В Австралии зафиксировали рост числа биткоин-скамов

С января по июль 2022 года жители Австралии потеряли 242,5 млн австралийских долларов ($167 млн) из-за мошеннических схем, связанных с инвестициями и криптовалютами. Об этом свидетельствуют данные сервиса Scamwatch, управляемого Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC).

Эта цифра на 36% выше, чем совокупный ущерб за весь 2021 год, который равнялся 178,2 млн австралийских долларов ($122,7 млн).

Данные: Scamwatch.

Наиболее уязвимой категорией, ставшей жертвами злоумышленников, стали люди старше 55 и моложе 64 лет.

Представители ACCC призвали банки инвестировать в программы по предотвращению мошенничества.

Согласно отчету Австралийской радиовещательной корпорации, правозащитные группы настаивают на реформах, требующих от банков проверять, соответствует ли имя получателя и номер счета при совершении онлайн-транзакций.

«Ключевая реформа заключается в том, чтобы переложить эту ответственность с отдельных потребителей на банки, когда дело доходит до убытков от мошенничества», — сказал исполнительный директор Consumer Action Law Center Джерард Броуди.

В свою очередь, финансовые учреждения активно продвигают использование технологии PayID. Она позволяет клиентам видеть имя, прикрепленное к идентификатору банка BSB, и номер счета.

Ранее комиссар Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) Шон Хьюз заявил, что инвестирование в цифровые активы — это форма «чрезвычайного риска», поскольку они «очень волатильны и сложны по своей сути».

Напомним, в мае крупнейший банк Австралии Commonwealth Bank of Australia на неопределенный срок отказался от второй пилотной программы по предоставлению услуг торговли криптовалютами и закрыл доступ к первой по причине регуляторной неопределенности.

В июне мэр австралийского города Голд-Кост Том Тейт не исключил, что в будущем жители смогут уплачивать налоги в цифровых активах.