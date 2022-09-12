В Австралии зафиксировали рост числа биткоин-скамов
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В Австралии зафиксировали рост числа биткоин-скамов

В Австралии зафиксировали рост числа биткоин-скамов


С января по июль 2022 года жители Австралии потеряли 242,5 млн австралийских долларов ($167 млн) из-за мошеннических схем, связанных с инвестициями и криптовалютами. Об этом свидетельствуют данные сервиса Scamwatch, управляемого Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC).


Эта цифра на 36% выше, чем совокупный ущерб за весь 2021 год, который равнялся 178,2 млн австралийских долларов ($122,7 млн).


Данные: Scamwatch.

Наиболее уязвимой категорией, ставшей жертвами злоумышленников, стали люди старше 55 и моложе 64 лет.


Представители ACCC призвали банки инвестировать в программы по предотвращению мошенничества.


Согласно отчету Австралийской радиовещательной корпорации, правозащитные группы настаивают на реформах, требующих от банков проверять, соответствует ли имя получателя и номер счета при совершении онлайн-транзакций.


«Ключевая реформа заключается в том, чтобы переложить эту ответственность с отдельных потребителей на банки, когда дело доходит до убытков от мошенничества», — сказал исполнительный директор Consumer Action Law Center Джерард Броуди.


В свою очередь, финансовые учреждения активно продвигают использование технологии PayID. Она позволяет клиентам видеть имя, прикрепленное к идентификатору банка BSB, и номер счета.


Ранее комиссар Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) Шон Хьюз заявил, что инвестирование в цифровые активы — это форма «чрезвычайного риска», поскольку они «очень волатильны и сложны по своей сути».


Напомним, в мае крупнейший банк Австралии Commonwealth Bank of Australia на неопределенный срок отказался от второй пилотной программы по предоставлению услуг торговли криптовалютами и закрыл доступ к первой по причине регуляторной неопределенности.


В июне мэр австралийского города Голд-Кост Том Тейт не исключил, что в будущем жители смогут уплачивать налоги в цифровых активах. 

# Экономика австралия, мошенничество, скам, новости
По материалам: ForkLog

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