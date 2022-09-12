В Британии решили обновить Вестминстерский дворец из-за энергокризиса
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В Британии решили обновить Вестминстерский дворец из-за энергокризиса

В Британии решили обновить Вестминстерский дворец из-за энергокризисаВ парламенте Британии предложили модернизировать Вестминстерский дворец из-за кризиса

В британском парламенте недовольны резким ростом стоимости отопления и предложили модернизировать Вестминстерский дворец из-за энергокризиса. Об этом сообщает Daily Mail.

Спикер Палаты общин Линдси Хойл решил попросить экспертов, участвующих в масштабном, но давно откладываемом проекте обновления Вестминстерского дворца, изучить возможность получения энергии для комплекса из реки Темзы при помощи гидроэлектротурбин.

Идея является лишь одним из вариантов снижения затрат на электроэнергию в здании парламента, которое является объектом Всемирного наследия. По мнению экономиста Нила Кермоуда, британские политики не смогут воплотить ее в жизнь, так как участок реки Темзы у дворца слишком мелководный.

«Турбина, вероятно, будет генерировать достаточно энергии, чтобы вскипятить чайник», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что зоо-океанариум в британском городе Саутенд-он-Си на востоке Англии может быть вынужден усыпить животных из-за невозможности содержать их в следствие энергокризиса. Об этом рассказал его владелец Филип Миллер. По его словам, с учетом рекордного роста цен на электроэнергию содержание животных обойдется в 750 тысяч фунтов стерлингов в год.

«Все эти животные должны находиться в тепле или в холоде, или и то и другое, 24 часа в сутки семь дней в неделю. И их необходимо кормить, поэтому приходится платить большие счета», — рассказал он.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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