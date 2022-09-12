В ЦИК РФ заявили об отсутствии серьезных правонарушений на выборах
Сегодня, 04:40 Вадим Карасев
Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что серьезных правонарушений, требующих немедленного вмешательства со стороны МВД и ЦИК РФ, в ходе голосования на выборах не зафиксировано. Об этом сообщает ТАСС.
"На сегодняшний час, по сути дела, серьезных правонарушений, которые требовали бы немедленного и активного вмешательства со стороны МВД, со стороны ЦИК, не имеем", - сказал Булаев.
По материалам: uposters.ru