В Госдепе США связали отключение света на Украине со спецоперацией

Госдепартамент США связал отключение электричества на Украине с действиями России в рамках спецоперации. Такое мнение выразил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о полном и частичном блэкауте в пяти регионах страны, в том числе в Харьковской области, где по информации СМИ, возник пожар на ТЭЦ-5 — одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей.

«Мы осуждаем российские авиаудары по критической инфраструктуре Украины, которые оставили тысячи мирных жителей без электричества и чистой воды», — отметил Прайс.

В конце августа Мелитополь, входящий в состав Запорожской области, полностью остался без электроснабжения. Отключение света в регионе объяснили обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).