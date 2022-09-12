В Госдепе США связали отключение света на Украине со спецоперацией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Госдепе США связали отключение света на Украине со спецоперацией

В Госдепе США связали отключение света на Украине со спецоперацией

В Госдепе США связали отключение света на Украине со спецоперацией

Госдепартамент США связал отключение электричества на Украине с действиями России в рамках спецоперации. Такое мнение выразил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о полном и частичном блэкауте в пяти регионах страны, в том числе в Харьковской области, где по информации СМИ, возник пожар на ТЭЦ-5 — одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей.

«Мы осуждаем российские авиаудары по критической инфраструктуре Украины, которые оставили тысячи мирных жителей без электричества и чистой воды», — отметил Прайс.

В конце августа Мелитополь, входящий в состав Запорожской области, полностью остался без электроснабжения. Отключение света в регионе объяснили обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Российской экономике предсказали новое падение
Российской экономике предсказали новое падение
В Британии решили обновить Вестминстерский дворец из-за энергокризиса
В Британии решили обновить Вестминстерский дворец из-за энергокризиса
Тянем-потянем, вытянуть не можем
Тянем-потянем, вытянуть не можем
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу
Ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл отношение к шоу
Джеймс Кэмерон приступил к съемкам четвертой части «Аватара»
Джеймс Кэмерон приступил к съемкам четвертой части «Аватара»
Автошколам в России угрожает закрытие
Автошколам в России угрожает закрытие
Blizzard напоминает о последнем шансе потратить кредиты Overwatch
Blizzard напоминает о последнем шансе потратить кредиты Overwatch
Звезду фильма «Пионер» Ли Ифэна обвинили в связях с проститутками
Звезду фильма «Пионер» Ли Ифэна обвинили в связях с проститутками
Российский школьник покурил электронную сигарету и умер
Российский школьник покурил электронную сигарету и умер
Ozon нашел замену сгоревшему складу
Ozon нашел замену сгоревшему складу
Германия и Польша захотели ремонтировать военную технику Украины
Германия и Польша захотели ремонтировать военную технику Украины
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Топ на сегодня

Подборка забавных названий заведений (18 фото)
Подборка забавных названий заведений (18 фото)
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
Infinity, езда на красный, перцовка, велосипедист: конфликт на дороге
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на Дальнем Востоке
Перминов: "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на
Гороскоп от Павла Глобы на 12 сентября 2022 года: на чем нужно сосредоточить внимание
Гороскоп от Павла Глобы на 12 сентября 2022 года: на чем нужно
Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин восстановился до $21 000
Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин

Еще по теме

В Астрахани одиннадцать улиц могут остаться без света – список адресов
В Киренске энергетики устранили крупную аварию на электросетях
В Астрахани более 30 улиц останутся без света – озвучена адреса
В Астрахани снова отключение света: список адресов улиц с указанием времени отключения