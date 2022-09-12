В Москве завершилось голосование на выборах муниципальных депутатов
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В Москве завершилось голосование на выборах муниципальных депутатов

В Москве завершилось голосование на выборах муниципальных депутатов

Голосование на выборах депутатов муниципальных образований в Москве, стартовавшее 9 сентября в 8:00, завершилось 11 сентября в 20:00. Параллельно по тому же графику проходило дистанционное электронное голосование, оно также закрылось. Более 1,7 млн избирателей приняли участие в онлайн-голосовании.

Выборы прошли в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Свой голос могли отдать жители всего города, за исключением тех, кто проживает в районе Щукино и большей части ТиНАО (там выборы проходили только в Троицке). За процессом следили 10,6 тыс. наблюдателей от Общественного штаба.


В этом году комиссии производят подсчет голосов параллельно, что позволит ускорить подведение итогов. В рамках онлайн-голосования было выдано 1 млн 748 тыс. 616 бюллетеней, что составляет 41,2% от их общего числа. Принято 1 млн 692 тыс. 196 голосов, это 39,88% избирателей.

Проголосовавшие онлайн москвичи получили возможность принять участие в акции "Миллион призов" и выиграть один из 100 автомобилей или призовые баллы, которые можно потратить у партнеров программы по курсу 1 балл = 1 рубль. Всего будет разыграно 600 тыс. подарков.

Политолог Павел Данилин отметил важность акции "Миллион призов" в мобилизации горожан на выборы

Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Александр Асафов связал высокую явку на этих выборах с ростом доверия избирателей к ДЭГ.

"На муниципальных выборах в Москве я таких показателей не помню, конечно, это говорит о том, что преимущественно здесь процент высокий дистанционного электронного голосования. Это объясняется тем, что для москвичей это уже обыденный способ голосования, его выбирают из-за удобства, ему доверяют", - считает эксперт.

Цифры доказывают, добавил он, что доверие к дистанционному электронному голосованию, которое в Москве уже стало традиционным, высоко.

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По материалам: uposters.ru

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