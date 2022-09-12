В российском подразделении Google началась процедура банкротства
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В российском подразделении Google началась процедура банкротства

В российском подразделении Google началась процедура банкротстваСуд признал обоснованным заявление российского подразделения Google о банкротстве

В российском подразделении Google компании «Гугл» по решению Арбитражного суда Москвы вводится начальная процедура банкротства — наблюдение, пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Суд признал обоснованным заявление российского предприятия о собственном банкротстве. «Признать заявление… обоснованным, ввести процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев», — огласил резолютивную часть определения суда судья Валерий Марасанов.

Само заседание продлилось несколько минут, представители кредиторов в суд не явились, присутствовали только юристы самой компании, подтвердившие требование признать банкротство. Неисполненные обязательства компании превышают 19 миллиардов рублей, активы оцениваются в 3,5 миллиарда, еще 1,2 миллиарда рублей арестованы на счетах (в том числе по заявлению телеканала RT).

Заявление о банкротстве было зарегистрировано в середине июня. Решение начать процедуру было принято в мае, уточнялось, что планы были связаны с тем, что «с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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