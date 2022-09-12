Визажистка создаёт довольно криповые оптические иллюзии, глядя на которые так и хочется спрятаться под одеяло
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Визажистка создаёт довольно криповые оптические иллюзии, глядя на которые так и хочется спрятаться под одеяло

Визажистка создаёт довольно криповые оптические иллюзии, глядя на которые так и хочется спрятаться под одеяло

Общество привыкло, что макияж – это способ подчеркнуть свою естественную красоту и сделать внешность более выразительной. Однако далеко не все девушки решают прибегнуть к мейкапу из столь банальных соображений. Блогерша под никнеймом Nekita доказывает, что тушь для ресниц, тональный крем, тени и чуточка волшебства способны на куда большее! Вооружившись набором кистей и дав волю фантазии, девушка создаёт такие образы, от которых в прямом смысле слова может закружиться голова. Оптические иллюзии, которые воплощает в жизнь Nekita, достойны не только внимания пользователей интернета, но и похвалы профессиональных голливудских гримёров.

Двойное лицо

Попробуйте найти настоящее лицо

Эстер Аулар — талантливая визажиста из Боготы, Колумбия. Девушка привлекает много внимания в социальных сетях из-за своих впечатляющих оптических иллюзий, которые она создаёт из обычных косметических средств и подручных предметов. Результат получается настолько впечатляющим, что помимо фото Эстер приходится выкладывать и видео, которые бы доказывали подлинность её работ.

Инверсия

Она наблюдает за вами

Зловещая улыбка

Фрагменты

Сложная иллюзия

Nekita умеет рисовать на своём лице не только жутковатые иллюзии. Девушка отлично перевоплощается в различных знаменитостей, фантастических существ и персонажей. Увидеть все её работы можно в Инстаграме* и на канале в TikTok.

Портрет на лице

Распад личности

Третий глаз

Словно попала под нож

Скелет

Сложно отвести взгляд от такого глаза. Он смотрит прямо в душу

Свобода

Внутри

Глядя на некоторые работы блогерши, сложно поверить, что она не использует никаких дополнительных программ. Однако факт остаётся фактом — Эстер не применяет для создания образов ничего, кроме собственного мастерства и фантазии.

Перспектива

Двойник на руке

Сюрреализм

Что скрывается внутри

Двойное лицо

Здесь вы можете полюбоваться крутыми работами другой визажистки. Девушка создаёт невероятно реалистичные иллюзии на своих руках и ногах.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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