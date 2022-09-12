Врач назвала сроки начала эпидемии гриппа в России
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Врач назвала сроки начала эпидемии гриппа в России

Врач назвала сроки начала эпидемии гриппа в РоссииВирусолог Бурцева заявила, что начала эпидемии гриппа в России стоит ждать в конце ноября

Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», доктор медицинских наук Елена Бурцева в беседе с Ura.ru назвала сроки прихода в Россию эпидемии гриппа. По ее мнению, это стоит ожидать в конце ноября — начале.

«Пока опасаться не надо, потому что грипп имеет сезонность, которая обычно приходится на конец ноября, декабрь и первые месяцы следующего года. Это каждый год. У него своя сезонность, поэтому сентябрь, октябрь и практически ноябрь чаще всего свободны от гриппа», — заявила специалист.

Она также назвала вакцинацию эффективным способом профилактики заболевания, поскольку врачи хорошо знают, какие именно виды вируса гриппа будут распространяться.

Ранее руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко рассказал, каким образом отличить заражение гриппом от заболевания коронавирусом.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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