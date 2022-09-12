Врач назвала сроки начала эпидемии гриппа в России
Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», доктор медицинских наук Елена Бурцева в беседе с Ura.ru назвала сроки прихода в Россию эпидемии гриппа. По ее мнению, это стоит ожидать в конце ноября — начале.
«Пока опасаться не надо, потому что грипп имеет сезонность, которая обычно приходится на конец ноября, декабрь и первые месяцы следующего года. Это каждый год. У него своя сезонность, поэтому сентябрь, октябрь и практически ноябрь чаще всего свободны от гриппа», — заявила специалист.
Она также назвала вакцинацию эффективным способом профилактики заболевания, поскольку врачи хорошо знают, какие именно виды вируса гриппа будут распространяться.
Ранее руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко рассказал, каким образом отличить заражение гриппом от заболевания коронавирусом.