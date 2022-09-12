Выездной кейтеринг с компанией "Товарищ Полковник"

Вадим Карасев





Планирование дней рождения, свадеб и других мероприятий, особенно, если приглашены десятки и сотни человек, требует усилий. Конечно позвать гостей можно в кафе или ресторан, но в наши дни все более популярными становятся мероприятия на свежем воздухе.

Наслаждаться вкусной едой и напитками на лужайке возле дома или парке намного приятнее, чем сидеть внутри даже самого модного кафе. Чтобы не готовить еду на большое количество гостей самостоятельно, стоит обратиться в кейтеринговую компанию «Товарищ Полковник» http://www.товарищ-полковник.рф.

Кейтеринг: что это такое?

Слово «кейтеринг» в переводе с английского языка означает «поставки провизии». В современной гастрономии это понятие включает в себя широкий спектр услуг, связанных с организацией и сопровождением деловых встреч, свадеб, а также выездных мероприятий.

Персонал компании «Товарищ Полковник» поможет организовать праздник в любом понравившемся клиенту месте. Помимо приготовления и подачи еды, сотрудники сервируют и украшают столы, координируют обслуживание официантов. Заказчику не придется беспокоиться об обслуживании гостей, он сможет наслаждаться праздником.

Почему именно «Товарищ Полковник»?

Наша компания оказывает широкий спектр кейтеринговых услуг:

Готовые блюда можно заказать в любое место: на дачу, офис, городское мероприятие. Гусь, свинина, индейка или курица на вертеле – выбор удовлетворит самого требовательного клиента. Можно заказать баранину или свинину на гриле. Шеф-повар готовит еду сразу после получения заказа, поэтому она всегда вкусная. Военно-полевая кухня. Заказать ее может бизнес, государственные и муниципальные организации. Полевая кухня украшается к каждому празднику. «Товарищ Полковник» мебелью и шатрами для размещения гостей.

Также мы готовы организовать фуршеты и вечеринки, устроить барбекю. Мы готовы к большому количеству гостей – 50 тыс. человек.

Принципы работы

Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом работы, и мы твердо привержены нашим принципам:

При приготовлении блюд используем только лучшие продукты. Строго соблюдаем условия хранения. Это гарантирует безопасность наших гостей и их клиентов. Мы работаем с профессионалами. Обязательно проверяем навыки людей, претендующих на вакантные места.

Нам доверяют крупные компании. Среди обширного меню клиенты обязательно выберут блюда, учитывая статус встречи, количество гостей и бюджет. Наш обширный опыт позволит сделать каждое мероприятие незабываемым.