Женщина придумала необычный способ проучить соседей и оригинально отомстила им
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Женщина придумала необычный способ проучить соседей и оригинально отомстила им

Женщина придумала необычный способ проучить соседей и оригинально отомстила имПользовательница Reddit отомстила шумящим детям, напугав их с помощью камеры на двери

Пользовательница Reddit с ником u/mamalion12 придумала оригинальный способ проучить детей, которые шумели рядом с ее квартирой. Женщина рассказала, что напугала мальчиков с помощью камеры, установленной на ее входной двери.

По словам автора поста, она сидела дома и общалась с 17-летним сыном, когда внезапно раздался громкий удар о входную дверь. После этого они услышали еще несколько ударов: как оказалось, сыновья одного из соседей, игравшие в коридоре, начали бросать мяч в их дверь.

Тогда женщина решила необычным способ проучить шумящих детей. Она открыла на телефоне приложение, с помощью которого можно смотреть запись с камеры на двери, нажала на кнопку проигрывания звука и произнесла шепотом фразу: «Я вас вижу».

«На мгновение мальчики встали как вкопанные, а затем со всех ног бросились в свою квартиру! Мы с моим ребенком умираем от смеха уже минут десять. Месть сладка. Сын сказал мне: "Мам, у них теперь будут кошмары!" (...) Мы напугали детей до смерти, но мне ни капли не стыдно», — написала пользовательница.

Большинство читателей пришли в восторг от способа мести, который придумала авторша поста. «Это очень смешно! Я думаю, что они теперь дважды подумают перед тем, как повторить это», «Это станет для них уроком!», «Вы моя героиня», — написали они в комментариях.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как оригинально отомстила сестре мужа, которая постоянно отказывалась оплачивать счет в заведениях. Она принесла в ресторан кошелек золовки и отдала его ей, когда родственница в очередной раз заявила, что случайно забыла деньги дома.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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