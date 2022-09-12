Жителей российского села эвакуировали после обстрела со стороны Украины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Жителей российского села эвакуировали после обстрела со стороны Украины

Жителей российского села эвакуировали после обстрела со стороны Украины

Жителей российского села эвакуировали после обстрела со стороны УкраиныВ Белгородской области после обстрела ВСУ эвакуировали жителей села Логачевка

Жителей села Логачевка в Белгородской области эвакуировали после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов во время прямой трансляции, запись которой опубликована в соцсети «Вконтакте».

По его словам, многие местные жители уехали к родственникам. 27 человек, среди которых восемь детей, разместили в Валуйках.

По словам Дыбова, кормлением животных, оставшихся в селе после эвакуации их хозяев, займутся муниципальные власти, а также военная полиция и Росгвардия. Он также добавил, что сейчас Логачевка полностью отключена от газа и электричества.

Об обстреле расположенного в селе погранпункта 12 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позже стало известно, что в результате удара ВСУ погибла пенсионерка 1942 года рождения, оказавшаяся гражданкой Украины. Еще четыре человека пострадали.

Кроме того, Гладков заявил, что 12 сентября в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. В результате осколками снаряда была повреждена кровля одного дома в Белгороде, а также машина в поселке Комсомольском. Губернатор поручил правительству региона подготовить отчет о ситуации с подвалами в многоквартирных домах, которые могут использоваться как укрытия от обстрелов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Жителей российского села эвакуировали после обстрела со стороны Украины
Жителей российского села эвакуировали после обстрела со стороны
Huobi проведет делистинг семи анонимных криптовалют
Huobi проведет делистинг семи анонимных криптовалют
Филипп Киркоров рассказал о вечеринках для взрослых
Филипп Киркоров рассказал о вечеринках для взрослых
Гела Месхи закрутил роман с женой солиста Uma2rman
Гела Месхи закрутил роман с женой солиста Uma2rman
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в интернет-магазинах
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в интернет-магазинах
Корень всех бед. Почему нам важно полюбить себя и свою страну?
Корень всех бед. Почему нам важно полюбить себя и свою страну?
Чеченец из Норвегии погиб из-за задевшего ЛЭП вертолета у границы с Украиной
Чеченец из Норвегии погиб из-за задевшего ЛЭП вертолета у границы с
Главные праздники России и мира, которые отмечаются 13 сентября 2022 года
Главные праздники России и мира, которые отмечаются 13 сентября 2022
3 примера неактуальности сказочной «морали» в современном мире
3 примера неактуальности сказочной «морали» в современном мире
Ольга Бузова скоро выйдет замуж, заявил нумеролог
Ольга Бузова скоро выйдет замуж, заявил нумеролог
Алла Пугачева завела себе нового молодого фаворита
Алла Пугачева завела себе нового молодого фаворита
Ирина Аллегрова в Кремле устроила скандал
Ирина Аллегрова в Кремле устроила скандал

Топ на сегодня

Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин восстановился до $21 000
Итоги недели: в Ethereum активировали Bellatrix, а биткоин
В России решили создать собственные банкоматы
В России решили создать собственные банкоматы
В России обвинили командование Вооруженных сил США во вмешательстве в выборы
В России обвинили командование Вооруженных сил США во вмешательстве в
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Раскрыты подробности обстрела турецкого судна Грецией
Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из России
Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из

Еще по теме

Из-за пожара на складе боеприпасов под Белгородом эвакуировали 89 человек
Глава обстрелянного ВСУ российского региона рассказал подробности о разрушениях
Энергетики ДНР вернули свет жителям прифронтового южного села Николаевка после ночных обстрелов
Власти граничащего с Украиной региона рассказали о последствиях атаки ВСУ