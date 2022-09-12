Звезду фильма «Пионер» Ли Ифэна обвинили в связях с проститутками
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Звезду фильма «Пионер» Ли Ифэна обвинили в связях с проститутками

Звезду фильма «Пионер» Ли Ифэна обвинили в связях с проституткамиВ отношении звезды фильма «Пионер» Ли Ифэна возбудили дело по факту связей с проститутками

В отношении 35-летнего китайского актера и певца, звезды фильма «Пионер» Ли Ифэна возбудили административное дело и обвинили в связях с проститутками. Об этом пишет The Independent.

Сообщается, что артист находился под стражей с 19 августа по 2 сентября после того, как был пойман во время подстрекательства к проституции. В Китае пользование подобными услугами является административным нарушением, которое карается штрафом в размере 645 фунтов стерлингов (45 тысяч рублей), а также 15 сутками ареста.

После того как Ифэна отпустили, он заявил о том, что все слухи о его связях с проститутками, которые были опубликованы в интернете, неверны. Полиция Пекина опровергла его слова, заявив о том, что именно этот актер был задержан в конце августа после неоднократного пользования услугами интимного характера.

После новости о задержании звезды некоторые проекты с участием Ифэна были удалены со стриминговых платформ, а имя актера убрано из списка участников ближайших публичных мероприятий в Китае. Часть брендов, с которыми сотрудничала знаменитость, разорвала с ним контракт, в том числе и компания Prada, послом которой Ифэн являлся с 2021 года.

Ранее певец Рики Мартин подал иск в суд на своего племянника, который ранее обвинил его в физическом и эмоциональном насилии.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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