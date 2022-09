10 киноперсонажей не из комиксов, на роль которых постоянно ставят всё новых и новых актёров, освежая каст

Все мы уже давно смирились с тем, что появление на экранах новых Джеймсов Бондов, Шерлоков Холмсов и Бэтменов будет сопровождать нас всю жизнь. Голливуд и другие киностудии никогда не перестанут штамповать про них фильмы, раз за разом перезапуская их истории. Тут уж извините.

А раз такое дело, то мы захотели поискать некоторых не настолько попсовых персонажей, которые также стали настолько популярной культурной единицей, что разные поколения киношников постоянно возвращают их на экраны, подбирая на их роли всё новых и новых актёров и актрис. Мы специально попытались обойтись без персонажей комиксов и самых избитых литературных героев.

Ну и вот что получилось!

Давайте посмотрим на знакомых нам киногероев, которые сменяли своих «аватаров» уже более двух раз. Тут в основном фильмы, но в особых случаях мы брали и сериалы.

Эйприл О’Нил — 3 воплощения в кино

Алекс Мёрфи (Робокоп) — 3 воплощения в кино

Томми Джарвис — 3 воплощения в кино

Лорд Райден — 3 воплощения в кино

Джон Коннор — 4 воплощения в кино

Инспектор Жак Клузо — 4 воплощения в кино

Пинхед — 4 воплощения в кино

Астерикс — 4 воплощения в кино

Ганнибал Лектер — 4 воплощения в кино

Джек Райан — 5 воплощений в кино

New Line Cinema / New Line Cinema / Paramount Picturesв фильме «Черепашки ниндзя» (1990)в фильме «Черепашки-ниндзя II: Тайна изумрудного зелья» (1991) и «Черепашки-ниндзя III» (1993)в дилогии-перезапуске «Черепашки-ниндзя» (2014 и 2016)Orion Pictures / Orion Pictures / Sony Pictures Releasingв первых двух частях фильма «Робокоп» (1987 и 1990)в фильме «Робокоп 3» (1993)в перезапуске «Робокоп» (2014)Paramount Pictures / Paramount Pictures / Paramount PicturesКори Фельдман в фильме «Пятница, 13-е — Часть 4: Последняя глава» (1984)Джон Шеферд в фильме «Пятница, 13-е — Часть 5: Новое начало» (1985)Том Мэтьюз в фильме «Пятница, 13-е — Часть 6: Джейсон жив!» (1986)New Line Cinema / New Line Cinema / New Line Cinemaв фильме «Смертельная битва» (1995)в фильме «Смертельная битва 2: Истребление» (1997)в фильме «Мортал Комбат» (2021)TriStar Pictures / Sony Pictures ReleasingSony Pictures Releasing / Paramount Picturesв фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991)в фильме «Терминатор 3: Восстание машин» (2003)в фильме «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009)в фильме «Терминатор: Генезис»United Artists / United ArtistsMetro-Goldwyn-Mayer / Sony Pictures Entertainmentв шести фильмах с 1963 по 1982 годыв фильме «Инспектор Клузо» (1968)в фильме «Проклятие Розовой Пантеры» (1983)в дилогии «Розовая пантера» (2006 и 2009)Entertainment Film Distributors / Dimension FilmsLionsgate Films / Huluв первых восьми частях «Восставшего из ада» (1987-2005)в фильме «Восставший из ада 9: Откровение» (2011)в фильме «Восставший из ада 10: Приговор» (2018)Актриса (!)в перезапуске «Восставший из ада» (2022)AMLF / PathéWild Bunch / Pathé Internationalв фильмах «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (1999) и «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» (2002)в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» (2008)в фильме «Астерикс и Обеликс в Британии» (2012)в будущем фильме «Астерикс и Обеликс: Шёлковый путь» (2023)De Laurentiis Entertainment Group / Orion PicturesMetro-Goldwyn-Mayer / NBCв фильме «Охотник на людей» (1986)в трёх фильмах с 1991 по 2002в фильме «Ганнибал: Восхождение» (2006)в сериале «Ганнибал» (2013-2015)Paramount Pictures / Paramount PicturesParamount Pictures / Paramount PicturesAmazon Videoв фильме «Охота за «Красным Октябрём»» (1990)в фильмах «Игры патриотов» (1992) и «Прямая угроза» (1994)в фильме «Цена страха» (2002)в фильме «Джек Райан: Теория хаоса» (2014)в сериале «Джек Райан» (2018-…)

