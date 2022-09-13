10 киноперсонажей не из комиксов, на роль которых постоянно ставят всё новых и новых актёров, освежая каст
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10 киноперсонажей не из комиксов, на роль которых постоянно ставят всё новых и новых актёров, освежая каст

10 киноперсонажей не из комиксов, на роль которых постоянно ставят всё новых и новых актёров, освежая каст

Все мы уже давно смирились с тем, что появление на экранах новых Джеймсов Бондов, Шерлоков Холмсов и Бэтменов будет сопровождать нас всю жизнь. Голливуд и другие киностудии никогда не перестанут штамповать про них фильмы, раз за разом перезапуская их истории. Тут уж извините.

А раз такое дело, то мы захотели поискать некоторых не настолько попсовых персонажей, которые также стали настолько популярной культурной единицей, что разные поколения киношников постоянно возвращают их на экраны, подбирая на их роли всё новых и новых актёров и актрис. Мы специально попытались обойтись без персонажей комиксов и самых избитых литературных героев.

Ну и вот что получилось!

Давайте посмотрим на знакомых нам киногероев, которые сменяли своих «аватаров» уже более двух раз. Тут в основном фильмы, но в особых случаях мы брали и сериалы.

Эйприл О’Нил — 3 воплощения в кино

New Line Cinema / New Line Cinema / Paramount Pictures
Джудит Хоаг в фильме «Черепашки ниндзя» (1990)
Пейдж Турко в фильме «Черепашки-ниндзя II: Тайна изумрудного зелья» (1991) и «Черепашки-ниндзя III» (1993)
Меган Фокс в дилогии-перезапуске «Черепашки-ниндзя» (2014 и 2016)

Алекс Мёрфи (Робокоп) — 3 воплощения в кино

Orion Pictures / Orion Pictures / Sony Pictures Releasing
Питер Уэллер в первых двух частях фильма «Робокоп» (1987 и 1990)
Роберт Джон Берк в фильме «Робокоп 3» (1993)
Юэль Киннаман в перезапуске «Робокоп» (2014)

Томми Джарвис — 3 воплощения в кино

Paramount Pictures / Paramount Pictures / Paramount Pictures
Кори Фельдман в фильме «Пятница, 13-е — Часть 4: Последняя глава» (1984)
Джон Шеферд в фильме «Пятница, 13-е — Часть 5: Новое начало» (1985)
Том Мэтьюз в фильме «Пятница, 13-е — Часть 6: Джейсон жив!» (1986)

Лорд Райден — 3 воплощения в кино

New Line Cinema / New Line Cinema / New Line Cinema
Кристофер Ламберт в фильме «Смертельная битва» (1995)
Джеймс Ремар в фильме «Смертельная битва 2: Истребление» (1997)
Таданобу Асано в фильме «Мортал Комбат» (2021)

Джон Коннор — 4 воплощения в кино

TriStar Pictures / Sony Pictures Releasing
Sony Pictures Releasing / Paramount Pictures
Эдвард Фёрлонг в фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Ник Стал в фильме «Терминатор 3: Восстание машин» (2003)
Кристиан Бейл в фильме «Терминатор: Да придёт спаситель» (2009)
Джейсон Кларк в фильме «Терминатор: Генезис»

Инспектор Жак Клузо — 4 воплощения в кино

United Artists / United Artists
Metro-Goldwyn-Mayer / Sony Pictures Entertainment
Питер Селлерс в шести фильмах с 1963 по 1982 годы
Алан Аркин в фильме «Инспектор Клузо» (1968)
Роджер Мур в фильме «Проклятие Розовой Пантеры» (1983)
Стив Мартин в дилогии «Розовая пантера» (2006 и 2009)

Пинхед — 4 воплощения в кино

Entertainment Film Distributors / Dimension Films
Lionsgate Films / Hulu
Даг Брэдли в первых восьми частях «Восставшего из ада» (1987-2005)
Стефан Смит Коллинз в фильме «Восставший из ада 9: Откровение» (2011)
Пол Т. Тейлор в фильме «Восставший из ада 10: Приговор» (2018)
Актриса (!) Джейми Клейтон в перезапуске «Восставший из ада» (2022)

Астерикс — 4 воплощения в кино

AMLF / Pathé
Wild Bunch / Pathé International
Кристиан Клавье в фильмах «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (1999) и «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» (2002)
Кловис Корньяк в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» (2008)
Эдуард Баэр в фильме «Астерикс и Обеликс в Британии» (2012)
Гийом Кане в будущем фильме «Астерикс и Обеликс: Шёлковый путь» (2023)

Ганнибал Лектер — 4 воплощения в кино

De Laurentiis Entertainment Group / Orion Pictures
Metro-Goldwyn-Mayer / NBC
Брайан Кокс в фильме «Охотник на людей» (1986)
Энтони Хопкинс в трёх фильмах с 1991 по 2002
Гаспар Ульель в фильме «Ганнибал: Восхождение» (2006)
Мадс Миккельсен в сериале «Ганнибал» (2013-2015)

Джек Райан — 5 воплощений в кино

Paramount Pictures / Paramount Pictures
Paramount Pictures / Paramount Pictures
Amazon Video
Алек Болдуин в фильме «Охота за «Красным Октябрём»» (1990)
Харрисон Форд в фильмах «Игры патриотов» (1992) и «Прямая угроза» (1994)
Бен Аффлек в фильме «Цена страха» (2002)
Крис Пайн в фильме «Джек Райан: Теория хаоса» (2014)
Джон Красински в сериале «Джек Райан» (2018-…)

А ещё недавно мы писали про топовых звёзд кино, которые внезапно решили засветиться в ужастике, несмотря на то, что этот жанр явно ниже их статуса. Посмотрите, что из этого вышло!

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По материалам: twizz

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