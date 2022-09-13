15 поразительных фотографий, на которых реальность показала художникам, что такое настоящий сюрреализм

Сюрреализм — очень популярное направление в искусстве. Особенно оно приходится по душе художникам, которые любят создавать что-то инопланетное и дразнить этим мозг человека. Но чтобы нарисовать сюрреалистическую картину не всегда нужны кисть и холст или айпад последней модели со стилусом для него. Реальность и без этих принадлежностей художника отлично умеет справляться с поставленной задачей. Случайный ракурс, удачное совпадение или безупречное отражение в воде, и вот перед вами уже готовая работа в стиле сюрреализма. Не верите? Смотрите тогда сами!

Не на плечи сел, так в рюкзак

Кот из телевизора

Дорога в неизведанное

Несколько лет назад я успел сделать фото тумана, почти плавно сливающегося с водой.

Немного испачкался

Магия

Летающий камень

Эта фотография заставила многих заглянуть в комментарии, чтобы понять, как такое возможно. Знатоки же быстро дали этому объяснение: камень находится в воде.

В мире лилипутов или гигантов?

Можно подумать, что перед нами макет двора или человек-гигант, но всё гораздо проще. Молодой человек находится на втором этаже, откуда и был сделан кадр.

Завораживающее отражение гор в воде

Сквозь здание

Бесконечная лестница

Лестница Иакова на острове Святой Елены — самая длинная лестница в мире. Её высота составляет 200 метров, а количество ступенек насчитывается до 699. Она соединяет Джеймстаун и пригород Half Tree Hollow на вершине холма. А вы прошлись бы по такой?

Кот тоже слегка в шоке

Присел в тележку

Паэлья из людей

Комфорт плюс

Эта парочка явно что-то прячет в своей сумочке

А тут можно посмотреть на снимки вещей и явлений, которые бессовестно обманывают зрение человека, притворяясь чем-то другим.