15 поразительных фотографий, на которых реальность показала художникам, что такое настоящий сюрреализм
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 15 поразительных фотографий, на которых реальность показала художникам, что такое настоящий сюрреализм

15 поразительных фотографий, на которых реальность показала художникам, что такое настоящий сюрреализм

15 поразительных фотографий, на которых реальность показала художникам, что такое настоящий сюрреализм

Сюрреализм — очень популярное направление в искусстве. Особенно оно приходится по душе художникам, которые любят создавать что-то инопланетное и дразнить этим мозг человека. Но чтобы нарисовать сюрреалистическую картину не всегда нужны кисть и холст или айпад последней модели со стилусом для него. Реальность и без этих принадлежностей художника отлично умеет справляться с поставленной задачей. Случайный ракурс, удачное совпадение или безупречное отражение в воде, и вот перед вами уже готовая работа в стиле сюрреализма. Не верите? Смотрите тогда сами!

Не на плечи сел, так в рюкзак

Кот из телевизора

Дорога в неизведанное

Несколько лет назад я успел сделать фото тумана, почти плавно сливающегося с водой.

Немного испачкался

Магия

Летающий камень

Эта фотография заставила многих заглянуть в комментарии, чтобы понять, как такое возможно. Знатоки же быстро дали этому объяснение: камень находится в воде.

В мире лилипутов или гигантов?

Можно подумать, что перед нами макет двора или человек-гигант, но всё гораздо проще. Молодой человек находится на втором этаже, откуда и был сделан кадр.

Завораживающее отражение гор в воде

Сквозь здание

Бесконечная лестница

Лестница Иакова на острове Святой Елены — самая длинная лестница в мире. Её высота составляет 200 метров, а количество ступенек насчитывается до 699. Она соединяет Джеймстаун и пригород Half Tree Hollow на вершине холма. А вы прошлись бы по такой?

Кот тоже слегка в шоке

Присел в тележку

Паэлья из людей

Комфорт плюс

Эта парочка явно что-то прячет в своей сумочке

А тут можно посмотреть на снимки вещей и явлений, которые бессовестно обманывают зрение человека, притворяясь чем-то другим.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Сергей Пенкин раскритиковал группу «Ласковый май»
Сергей Пенкин раскритиковал группу «Ласковый май»
Бари Алибасов из-за своих выкрутасов снова будет прооперирован
Бари Алибасов из-за своих выкрутасов снова будет прооперирован
Дочь Татьяны Лазаревой была в шоке от развода родителей
Дочь Татьяны Лазаревой была в шоке от развода родителей
Сергей Пенкин поссорился с Никитой Михалковым
Сергей Пенкин поссорился с Никитой Михалковым
Боррель призвал Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров
Боррель призвал Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров
Страшный сон итальянского повара
Страшный сон итальянского повара
Инсайдер: Фил Спенсер будет на Tokyo Game Show, чтобы объявить о крупных соглашениях
Инсайдер: Фил Спенсер будет на Tokyo Game Show, чтобы объявить о
В России криптовалюты предложили внести в Гражданский кодекс
В России криптовалюты предложили внести в Гражданский кодекс
Заблокированные активы инвесторов предложили обменять на беспроцентные кредиты
Заблокированные активы инвесторов предложили обменять на
Скандальные репортажи, увольнения и развод. Куда пропала звезда НТВ Татьяна Миткова
Скандальные репортажи, увольнения и развод. Куда пропала звезда НТВ
"Беспредел как он есть!: Мистер Кредо подал в суд на Галустяна, потребовав полмиллиона евро
"Беспредел как он есть!: Мистер Кредо подал в суд на Галустяна,
Даня Милохин, Юлия Пересильд, Ксения Соловьева, Леонид Агутин сыграли в теннис на благотворительном турнире
Даня Милохин, Юлия Пересильд, Ксения Соловьева, Леонид Агутин сыграли

Топ на сегодня

Корень всех бед. Почему нам важно полюбить себя и свою страну?
Корень всех бед. Почему нам важно полюбить себя и свою страну?
3 примера неактуальности сказочной «морали» в современном мире
3 примера неактуальности сказочной «морали» в современном мире
В Китае сочли важным заявление Путина о США
В Китае сочли важным заявление Путина о США
Ольга Бузова скоро выйдет замуж, заявил нумеролог
Ольга Бузова скоро выйдет замуж, заявил нумеролог
Bolt и блокчейн-стартап Wyre отказались от сделки на $1,5 млрд
Bolt и блокчейн-стартап Wyre отказались от сделки на $1,5 млрд

Еще по теме

15 фотографий, на которых реальность сама превратилась в сюрреализм, и фотошоп тут ни при чём
Огромный черный крокодил появился на стене одного из домов в Одинцове
Оптические иллюзии в отражениях, придающие снимкам новый смысл (ФОТО)
Украине нужно лишь селфи с победителями: для чего Незалежная ищет успешных эмигрантов