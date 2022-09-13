15 удивительных ситуаций, когда татуировки отлично вписались в реальность или идеально с чем-то совпали

Считается, что татуировки — это способ выделиться из толпы. А что если мы скажем, что иногда эффект может быть обратным, и татуировка помогает своему обладателю слиться с окружающим миром. Как это? Смотрите сами! Мы собрали для вас удивительные совпадения и случаи, когда тату словно бы были созданы для этих моментов.

Татуировка идеально попала в кольцо

Татуировка на спине женщины совпадает с рисунком на футболке парня

Друг, приехавший из-за границы, и местный бармен имеют одинаковые татуировки

Кажется, что татуировка коллеги гладит кота

Цикада на тату с цикадой

Маленький прыщик на руке похож на закат

Пицца в руке и на руке

У моей татуировки прививка от ковида в том же месте, что и у меня

Кстати, люди у которых есть татуировки с портретами опробовали одну забаву: поменялись с ними лицами. Получилось и смешно, и жутко.

Стрекоза приземлилась на татуировку стрекозы

Майка и татуировка сливаются в одно целое

Сегодня встретила женщину, у которой тоже есть тату Ларри Дэвида на икре

Ларри Дэвид — американский актёр, продюсер, сценарист, режиссёр и комик.

Синяк раскрасил пчелу на татуировке

Ананас на рубашке идеально совпал с татуировкой ананаса

Пчела присела на татуировку в виде сот

Как идеально бретели вписались в тату

А вот ещё целая подборка удивительных совпадений.