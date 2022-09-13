15 удивительных ситуаций, когда татуировки отлично вписались в реальность или идеально с чем-то совпали
Сегодня, 15:45
Считается, что татуировки — это способ выделиться из толпы. А что если мы скажем, что иногда эффект может быть обратным, и татуировка помогает своему обладателю слиться с окружающим миром. Как это? Смотрите сами! Мы собрали для вас удивительные совпадения и случаи, когда тату словно бы были созданы для этих моментов.
Татуировка идеально попала в кольцо
Татуировка на спине женщины совпадает с рисунком на футболке парня
Друг, приехавший из-за границы, и местный бармен имеют одинаковые татуировки
Кажется, что татуировка коллеги гладит кота
Цикада на тату с цикадой
Маленький прыщик на руке похож на закат
Пицца в руке и на руке
У моей татуировки прививка от ковида в том же месте, что и у меня
Кстати, люди у которых есть татуировки с портретами опробовали одну забаву: поменялись с ними лицами. Получилось и смешно, и жутко.
Стрекоза приземлилась на татуировку стрекозы
Майка и татуировка сливаются в одно целое
Сегодня встретила женщину, у которой тоже есть тату Ларри Дэвида на икре
Ларри Дэвид — американский актёр, продюсер, сценарист, режиссёр и комик.
Синяк раскрасил пчелу на татуировке
Ананас на рубашке идеально совпал с татуировкой ананаса
Пчела присела на татуировку в виде сот
Как идеально бретели вписались в тату
А вот ещё целая подборка удивительных совпадений.
По материалам: twizz