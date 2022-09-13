17 юмористичных фотографий, которые наглядно показывают, что родительство это совсем не просто. Совсем!
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 17 юмористичных фотографий, которые наглядно показывают, что родительство это совсем не просто. Совсем!

17 юмористичных фотографий, которые наглядно показывают, что родительство это совсем не просто. Совсем!

17 юмористичных фотографий, которые наглядно показывают, что родительство это совсем не просто. Совсем!

Настало время напомнить вам про тикающие часики и заек с лужайками! Что? Страшно? Вот и правильно, потому что родительство это ни разу не розовощёкие младенцы, которые сразу же после рождения радостно сообщают вам, что решили поступать в МГУ на бюджет.

Родительство — это и сложно, и смешно, и нелепо, и нежно. Эта часть человеческой жизни позволяет почувствовать столько эмоций, положительных и отрицательных, сколько ни одна другая. Вот и фотографиня-самоучка Даниэль Гюнтер в своём проекте «Семейные радости» в гротескной форме показывает, что же это такое на самом деле. Кажется, многие родители увидят в этом и себя, ну а другие радостно скажут: «Слава Богу, у меня не такая жесть!»

Так, дети, мы только за хлебушком!

Перегруз системы! Внимание, перегруз системы!

Ты ничего не перепутал?

Минуточку, дорогая

День в спа

Режим ниндзя

А вот тут вы можете посмотреть фотодоказательства того, что отцы могут быть невероятно милыми со своими крошками.

Час пик

Полная загрузка

Отличная идея!

Надпись на табличке: «Бесплатное вино».

Просто ещё один малыш

О нет! О НЕТ!

Проигравший ВСЁ ЭТО убирает

Счёт, пожалуйста

Как правило, родители понимают друг друга чуть ли не с полуслова, поэтому некоторые из них делятся хитростями, которые помогут сделать так, чтобы жизнь действительно казалась мёдом. Ну хоть чуть-чуть!

Утомлённые родительством

Когда рассказал первый матерный стишок

Молочные реки vs. Хлебные реки

Вопрос к родителям: а вы увидели себя в этих сценках родительства? 🙂

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Классическая ролевая игра Tales of Symphonia получит очередной перезапуск, теперь и на Xbox
Классическая ролевая игра Tales of Symphonia получит очередной
Названо имя кандидата на пост посла США в России
Названо имя кандидата на пост посла США в России
Бюджет США претерпел сильный дефицит
Бюджет США претерпел сильный дефицит
Лайма Вайкуле косвенно подтвердила слухи о серьезной болезни
Лайма Вайкуле косвенно подтвердила слухи о серьезной болезни
Ирина Пегова поделилась фото в новом имидже
Ирина Пегова поделилась фото в новом имидже
Леонида Агутина не хотят пускать в Ставрополь
Леонида Агутина не хотят пускать в Ставрополь
Сергей Зверев встал на защиту Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Сергей Зверев встал на защиту Аллы Пугачевой и Максима Галкина
В Мариуполе открыли детский сад, восстановленный строителями из Тульской области
В Мариуполе открыли детский сад, восстановленный строителями из
Госдума досрочно прекратила полномочия одного из депутатов
Госдума досрочно прекратила полномочия одного из депутатов
Подборка забавных твитов обо всем - 13.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 13.09.2022 (15 фото)
Пассия Шаляпина обхаяла его бывшую: «Цымбалюк-Романовская похожа на Шапокляк. Без слез не взглянешь»
Пассия Шаляпина обхаяла его бывшую: «Цымбалюк-Романовская похожа на
США задумали ввести санкции против Китая
США задумали ввести санкции против Китая

Топ на сегодня

Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь в Голливуде (18 фото)
Сидни Суини - 25: звезда "Эйфории", у которой лучшая грудь
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Патрушев предрек достижение всех целей спецоперации на Украине
Кристина Черкасова отметила 32-летие в Турции без Андрея
Кристина Черкасова отметила 32-летие в Турции без Андрея
Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы
Starbucks выбрала Polygon для реализации Web3-инициативы
Российский дипломат сообщил о дискриминации работающих в ООН россиян
Российский дипломат сообщил о дискриминации работающих в ООН россиян

Еще по теме

Ксения Кижаева нашла на проекте друзей
18 фотоаргументов в пользу того, что родительство — тяжкий труд и тест-драйв для нервов
Дарья Пынзарь поделилась несколькими снимками со своим новорожденным малышом
Сын Ким Кардашьян и Канье Уэста был госпитализирован с пневмонией