17 юмористичных фотографий, которые наглядно показывают, что родительство это совсем не просто. Совсем!
Настало время напомнить вам про тикающие часики и заек с лужайками! Что? Страшно? Вот и правильно, потому что родительство это ни разу не розовощёкие младенцы, которые сразу же после рождения радостно сообщают вам, что решили поступать в МГУ на бюджет.
Родительство — это и сложно, и смешно, и нелепо, и нежно. Эта часть человеческой жизни позволяет почувствовать столько эмоций, положительных и отрицательных, сколько ни одна другая. Вот и фотографиня-самоучка Даниэль Гюнтер в своём проекте «Семейные радости» в гротескной форме показывает, что же это такое на самом деле. Кажется, многие родители увидят в этом и себя, ну а другие радостно скажут: «Слава Богу, у меня не такая жесть!»
Так, дети, мы только за хлебушком!
Перегруз системы! Внимание, перегруз системы!
Ты ничего не перепутал?
Минуточку, дорогая
День в спа
Режим ниндзя
А вот тут вы можете посмотреть фотодоказательства того, что отцы могут быть невероятно милыми со своими крошками.
Час пик
Полная загрузка
Отличная идея!
Надпись на табличке: «Бесплатное вино».
Просто ещё один малыш
О нет! О НЕТ!
Проигравший ВСЁ ЭТО убирает
Счёт, пожалуйста
Как правило, родители понимают друг друга чуть ли не с полуслова, поэтому некоторые из них делятся хитростями, которые помогут сделать так, чтобы жизнь действительно казалась мёдом. Ну хоть чуть-чуть!
Утомлённые родительством
Когда рассказал первый матерный стишок
Молочные реки vs. Хлебные реки
Вопрос к родителям: а вы увидели себя в этих сценках родительства? 🙂