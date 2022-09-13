17 юмористичных фотографий, которые наглядно показывают, что родительство это совсем не просто. Совсем!

Настало время напомнить вам про тикающие часики и заек с лужайками! Что? Страшно? Вот и правильно, потому что родительство это ни разу не розовощёкие младенцы, которые сразу же после рождения радостно сообщают вам, что решили поступать в МГУ на бюджет.

Родительство — это и сложно, и смешно, и нелепо, и нежно. Эта часть человеческой жизни позволяет почувствовать столько эмоций, положительных и отрицательных, сколько ни одна другая. Вот и фотографиня-самоучка Даниэль Гюнтер в своём проекте «Семейные радости» в гротескной форме показывает, что же это такое на самом деле. Кажется, многие родители увидят в этом и себя, ну а другие радостно скажут: «Слава Богу, у меня не такая жесть!»

Так, дети, мы только за хлебушком!

Перегруз системы! Внимание, перегруз системы!

Ты ничего не перепутал?

Минуточку, дорогая

День в спа

Режим ниндзя

А вот тут вы можете посмотреть фотодоказательства того, что отцы могут быть невероятно милыми со своими крошками.

Час пик

Полная загрузка

Отличная идея!

Надпись на табличке: «Бесплатное вино».

Просто ещё один малыш

О нет! О НЕТ!

Проигравший ВСЁ ЭТО убирает

Счёт, пожалуйста

Как правило, родители понимают друг друга чуть ли не с полуслова, поэтому некоторые из них делятся хитростями, которые помогут сделать так, чтобы жизнь действительно казалась мёдом. Ну хоть чуть-чуть!

Утомлённые родительством

Когда рассказал первый матерный стишок

Молочные реки vs. Хлебные реки

Вопрос к родителям: а вы увидели себя в этих сценках родительства? 🙂