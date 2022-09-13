18 юморных комиксов от художника из Москвы, который любит обыгрывать бытовые ситуации с нетипичной стороны

Станислав Корабельников — художник, который создаёт небанальные и смешные комиксы под ником Proidemtes (также он использует творческий псевдоним Гражданин Пройдёмтес). Его прикольные иллюстрации часто становятся вирусными в интернете, так как они отличаются легкой безуминкой и способны развеселить кого угодно. Посмотреть все работы иллюстратора можно, заглянув в его группу ВКонтакте. Перед этим рекомендуется запастись вкусняшками и чаем, так как вы гарантировано не сможете оторваться от монитора, пока не просмотрите их все. Предлагаем начать веселье с небольшой порции его комиксов.

Жизнь аистов становится всё сложнее и сложнее

Закон подлости

Стиль работ Гражданина Пройдёмтес отличается лёгкостью, шутливостью и некоторой язвительностью. Все его комиксы читаются на одном дыхании, поднимая настроение и заставляя посмотреть даже не мрачные аспекты нашей жизни с юмором. Станислав наглядно показывает, что позитив можно найти где угодно, и всё в нашей жизни не так уж плохо, если относиться к происходящим неурядицам проще.

Когда вроде бы продумал всё до мелочей и наконец-то приступаешь к работе

Папа уже забыл, что сам когда-то был таким же

История нетипичного опоздания

Потерял друга

Станислав признаётся, что у него нет художественного образования. Рисованию учился самостоятельно, активно упражняясь во время школьных занятий. Хотя, наверное, было бы не лишним уделить время и учёбе.

Поговорим о важном

Факты — вещь упрямая

Не топчитесь над головой!

Гостеприимство во всей своей красе

Ведь у всех есть такие знакомые и друзья?

Когда друг рассказывает новую, безумную идею

Комикс смешной, а ситуация не очень

Ох уж эти плоскоземельщики

История одного проекта

Станислав выражает свои идеи и мысли через простые рисунки с участием обаятельных животных, различных неодушевлённых предметов и даже еды. Он изображает обычные бытовые ситуации, знакомые каждому из нас. Поклонники художника уверены, что искренность — главная фишка его работ.

Ответственность

Поговаривают, что они так и не договорились

И что этим гостям всё время нужно?

Здесь вы можете посмотреть комиксы художницы из Уфы, которая умеет точно передавать всю ироничность неловких жизненных ситуаций.